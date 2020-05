Yhdysvalloissa runsaat 1  200 uutta koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa on rekisteröity 1 225 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo koronatilastoja ylläpitävä Johns Hopkins -yliopisto. Yhdysvalloissa on tilastoitu yli 1,7 miljoonaa virustartuntaa, mikä on enemmän kuin missään muussa maailman maassa.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvaloissa on kuollut 316 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli perjantaina 57.

Useat osavaltiot ovat jo suunnittelemassa koronarajoitusten purkamista tai ne ovat jo purkaneet niitä. New York, joka on Yhdysvaltain synkintä koronaseutua, alkaa kuvernööri Andrew Cuomon mukaan poistaa rajoituksia viikon kuluttua.