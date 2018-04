Yhdysvalloissa senaatin ulkoasiainvaliokunta tukee niukasti Pompeon valintaa uudeksi ulkoministeriksi

Yhdysvalloissa senaatin ulkoasiainvaliokunta tuki niukasti keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan Mike Pompeon valintaa ulkoministeriksi. Senaatin odotetaan vahvistavan valinnan myöhemmin tällä viikolla.

Ulkoministerinä aiemmin toiminut Rex Tillerson jätti tehtävänsä maaliskuussa. Trump ilmoitti tuolloin asiasta Twitterissä ja hän samalla kertoi, että Pompeosta tulee maan uusi ulkoministeri.

Trump ja Tilllerson olivat olleet napit vastakkain jo pitkään. Trumpin mukaan Tillerson on liian perinteinen ajattelussaan. Presidentti halusi vaihtaa ulkoministerin ennen kuin neuvottelut Pohjois-Korean kanssa alkavat. Trumpin on tarkoitus tavata Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.

Pompeo tapasi Kimin jo aiemmin tässä kuussa. Trump on vahvistanut Pompeon ja Kimin tapaamisen.

Pompeo haluaa vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta eikä anna Pohjois-Korealle armoa

Pompeo tunnetaan kovista mielipiteistä ja presidentin myötäilystä. Hän on antanut jyrkkiä lausuntoja muun muassa Pohjois-Koreasta. Hän on painottanut, että Yhdysvallat ei tee Trumpin ja Kimin välisissä neuvotteluissa minkäänlaisia myönnytyksiä. Pompeo on myös Trumpin lailla sanonut haluavansa Yhdysvaltojen perääntyvän ydinsopimuksesta, jonka Yhdysvallat teki Iranin kanssa Trumpin edeltäjän presidentti Barack Obaman valtakaudella.

Viime syksynä Pompeo sanoi virheellisesti Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön tulleen siihen johtopäätökseen, ettei Venäjän sekaantuminen vuoden 2016 vaaleihin vaikuttanut vaalien lopputulokseen.

CIA oli alkuvuodesta julkaisemassa raportissaan painottanut, ettei raportti sisältänyt minkäänlaista arviota Venäjän toimien mahdollisista vaikutuksista vaalituloksiin. Trump kuitenkin tulkitsi raportin todistavan, ettei hänen vaalivoittonsa johtunut Venäjästä – ja Pompeo myötäili häntä.