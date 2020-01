Yhdysvalloissa senaatti sai eteensä Trumpin virkasyytteet, käsittelyn määrä alkaa ensi tiistaina

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteet on toimitettu senaatille. Senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell tosin sanoi, että senaatti hyväksyy syytteet muodollisesti vasta seuraavana päivänä eli torstaina puolilta päivin paikallista aikaa, kertoo Washington Post.

Demokraattienemmistöinen edustajainhuone päätti keskiviikkona lähettää Trumpin virkarikossyytteet senaatin käsittelyyn. Päätös syntyi pitkälti puoluerajojen mukaisesti äänin 228–193.

Äänestyksen jälkeen edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi allekirjoitti kaksi presidenttiä koskevaa virkarikossyytettä, jonka jälkeen ne luovutettiin senaatille seremoniallisin muodollisuuksin.

– On kovin surullista ja traagista maallemme, että presidentti on toiminut tavoilla, jotka ovat johtaneet tähän, Pelosi sanoi ennen kuin tarttui allekirjoituksia varten esille asetettujen seremoniallisten kynien valikoimaan.

– Presidentti on toimillaan heikentänyt kansallista turvallisuutta, häpäissyt presidentinvalansa ja asettanut vaaraan vaaliemme turvallisuuden, Pelosi täsmensi puheenvuorossaan.

Edustajainhuone äänesti virkasyyteiden nostamisen puolesta jo joulukuussa. Trumpia vastaan nostettujen syytteiden ensimmäinen kohta koskee vallan väärinkäyttöä ja toinen kongressin toiminnan estämistä. Ensimmäisessä kohdassa on kyse Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kiistanalaisesta puhelinkeskustelusta. Trumpia syytetään myös kongressin työn estämisestä virkarikostutkinnan aikana.

Viraltapano epätodennäköistä

Senaatin enemmistöjohtajan McConnellin mukaan oikeudenkäynnin on määrä alkaa "toden teolla" ensi tiistaina. Washington Postin mukaan McConnell on aiemmin kuvaillut edustajainhuoneen syytteitä heikoiksi.

Enemmistöjohtajan mukaan senaatti kutsuu presidentin vastaamaan syytekohtiin. Oikeudenkäynti kestänee noin kaksi viikkoa.

Trumpin viraltapanopäätös vaatisi taakseen kaksi kolmannesta senaattoreista. Sen onnistuminen on erittäin epätodennäköistä, sillä republikaaneilla on enemmistö senaatissa. Trumpin takana seisovalla puolueella on hallussaan 53 senaatin sadasta paikasta.

Trump on kolmas Yhdysvaltain presidentti, jonka virkarikossyytteet etenevät senaattiin.