Yhdysvalloissa senaattorit kiistelevät jo presidentin oikeudenkäynnin aikataulusta

Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell suunnittelee antavansa molemmille osapuolille 24 tuntia aikaa presidentin virkarikosoikeudenkäynnin alkulausuntoihin. Aika jakaantuisi molemmilla kahdelle päivälle.

Presidentti Donald Trumpin oikeudenkäynnin on määrä alkaa senaatissa tänään. Sekä presidentin lakitiimi että hänen puolueensa republikaanit ovat aiemmin ilmaisseet haluavansa pitää oikeudenkäynnin mahdollisimman lyhyenä.

Esimerkiksi presidentti Bill Clintonin vuoden 1999 virkarikosoikeudenkäynnissä alkulausunnoille sallittiin enemmän aikaa, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Demokraatit ovat jo ennättäneet vastustamaan McConnellin linjaamaa tiukkaa aikataulua. Senaatti äänestää aikataulusta tänään.

Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä, koska hänen katsotaan painostaneen Ukrainan johtoa tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivää Joe Bidenia. Keskiössä on ollut erityisesti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa käyty kiistanalainen puhelinkeskustelu.

Trumpia syytetään myös kongressin työn estämisestä virkarikostutkinnan aikana.

Senaatissa vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö, jotta presidentti saisi tuomion ja joutuisi jättämään virkansa. Republikaanipresidentti Trumpin uskotaan saavan vapauttavan tuomion, koska senaatissa republikaaneilla on enemmistö.

Demokraattienemmistöinen edustajainhuone hyväksyi virkasyytteen joulukuussa.

Trump on haukkunut useasti niin demokraatit kuin virkarikosprosessinkin, muttei ole omien sanojensa mukaan huolissaan "noitavainosta".

Trump on ennakoinut, että virkasyytteiden käsittely on nopeasti ohi. Hän on myös luonnehtinut oikeudenkäyntiä täysin puolueelliseksi.

Oikeudenkäynnin johtajana toimii korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts.