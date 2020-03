Yhdysvalloissa suositellaan yli 50 hengen kokoontumisten perumista tai siirtämistä – New York eristäytyy ennennäkemättömällä tavalla

Yhdysvaltain tautikeskus CDC suosittelee, että yli 50 ihmisen kokoontumiset perutaan tai siirretään Yhdysvalloissa seuraavan kahdeksan viikon ajaksi. CDC julkaisi uuden ohjeistuksen nettisivuillaan sunnuntaina.

Tautikeskuksen suosittelemat kokoontumisrajoitukset eivät koske koulujen, korkeakoulujen ja liike-elämän päivittäistä toimintaa. CDC huomauttaa, että missä tahansa tapaamisissa on syytä toimia niin, että riskiryhmiä suojellaan. Osallistujia kehotetaan pesemään käsiään hyvin ja pitämään riittävää etäisyyttä muihin. Jos mahdollista, tapaamiset olisi syytä järjestää virtuaalisesti.

Suosituksen tarkoituksena on pienentää riskiä viruksen leviämisestä uusille seuduille. Samalla pyritään hidastamaan viruksen leviämisvauhtia niillä alueilla, joilla on jo tartuntoja.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence sanoi uutiskanava CNN:n mukaan, että maanantain aikana on luvassa tarkempia ohjeistuksia mahdollisista kokoontumisrajoituksista ja esimerkiksi ravintoloiden ynnä muiden julkisten paikkojen sulkemisesta.

New York sulkee ravintolat, yökerhot ja muut huvipaikat

New Yorkin kaupunki määrää muun muassa ravintolat, kahvilat, yökerhot, elokuvateatterit ja konserttisalit suljettaviksi koronaviruksen aiheuttaman uhan vuoksi. Ravintolat eivät mene tyystin säppiin, sillä niistä saa yhä ruokaa noutamalla ja kotiinkuljetuksella.

Asiasta kertoo pormestari Bill de Blasio Twitterissä. Pormestarin on määrä allekirjoittaa asiaa koskeva määräys maanantaina, ja se on voimassa tiistaiaamusta alkaen.

– En tee tätä päätöstä kevyin perustein. Nämä ovat paikkoja, jotka ovat osa kaupunkimme sielua ja sydäntä. Ne ovat osa sitä, mitä tarkoittaa olla newyorkilainen. Mutta kaupunkiamme on kohdannut ennennäkemätön uhka, johon täytyy vastata sota-ajan mentaliteetilla, de Blasio kirjoitti.

New York on jo aiemmin kieltänyt yli 500 hengen kokoontumiset, mukaan lukien maailmankuulut musikaalit Broadwaylla.

Hieman aiemmin de Blasio kertoi tiedotustilaisuudessa, että kaupunki sulkee julkiset koulut ainakin 20. huhtikuuta saakka. Mahdollista on sekin, että oppilaat eivät palaa kouluun enää lainkaan tällä lukukaudella.

Kaupungin 1 800 koulussa on 1,1 miljoonaa oppilasta, mikä tekee siitä maan suurimman koulujärjestelmän.

De Blasio joutui asiassa kovan paineen alle, sillä koulujen sulkemista olivat vaatineet äänekkäästi muun muassa vanhemmat, opettajat ja paikallisten sairaaloiden henkilökunta. Pormestari on vastustanut koulujen sulkemista, koska hän on pelännyt sen vaikutuksia talouteen ja tukitoimiin, joita koulut tarjoavat oppilailleen.

New Yorkissa on 8,5 miljoonaa asukasta, ja kaupungissa on todettu yli 300 koronavirustartuntaa.

"Pahin on edessä"

Yhdysvalloissa 62 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja yli 3 200 on saanut tartunnan, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston laskelmista.

Aiemmin presidentti Donald Trump haki päivittäisessä Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa puheeseensa rauhoittavaa sävyä. Myös Yhdysvalloissa ruoka ja muut tarvikkeet ovat alkaneet kadota kiivaaseen tahtiin kauppojen hyllyiltä, kun koronaviruksen säikäyttämät kansalaiset ovat hankkineet kotivaraa. Presidentti vakuutti sunnuntaina kansalaisille keskusteltuaan suurten yhdysvaltalaisten kauppaketjujen toimitusjohtajien kanssa, että tavarantoimitukset kauppoihin sujuvat ja ruokaa on runsaasti. Trump vetosi amerikkalaisiin, että nämä lakkaisivat hamstraamasta.

– Ottakaa rennosti. Meillä menee hyvin. Tämä menee ohi, presidentti sanoi.

Yhdysvaltain johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin äänensävy oli lehdistötilaisuudessa Trumpia vakavampi. Hän kehotti yhdysvaltalaisia varautumaan koronatilanteen pahenemiseen. Lisäksi hän korosti, että on elintärkeää, että Yhdysvallat tekee tulevina viikkoina oikeita valintoja.

– Pahin on edessä. Olemme nyt hyvin kriittisessä pisteessä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.