Yhdysvalloissa todettu jo lähes 340  000 koronavirustartuntaa – asiantuntijat varoittavat kuolinlukujen nousevan tulevalla viikolla

Yhdysvalloissa on todettu jo lähes 340 000 koronavirustartuntaa, kertovat maailman tartuntamääriä seuraavan Johns Hopkins -yliopiston luvut.

Yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa kuoli päivän aikana yli 1 200 ihmistä. Luku on päivitetty sunnuntaina illalla kello 20.30 paikallista aikaa. Yhteensä yli 9 600 ihmisen kerrotaan kuolleen viruksen seurauksena.

Noin 1,6 miljoonaa ihmistä on testattu viruksen varalta, kertoi presidentti Donald Trump sunnuntaina päivittäisessä tiedotustilaisuudessa. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump sanoi testausmäärän olevan suurempi kuin missään muussa maassa.

Presidentin hallinnon virustorjunnasta vastaavan ryhmän johtaja Deborah Birx varoitti kuolinlukujen nousevan edelleen todennäköisesti ainakin seuraavan viikon ajan. Hänen mukaansa Italiassa ja Espanjassa nelisen viikkoa jatkuneet eristystoimet ovat kuitenkin antaneet toivoa siitä, että epidemiaa on mahdollista hidastaa.

– Olemme toiveikkaita, että seuraavan viikon aikana näkisimme myös merkkejä tasaantumisesta niillä kaupunkialueilla, joilla tartunnat lähtivät kasvuun useita viikkoja sitten, Birx sanoi Guardianin mukaan.

Myös kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci toisti arvion tulossa olevasta "erittäin pahasta viikosta".

Virallinen luku medioiden laskelmia pienempi

Yksi pahimmin kärsineistä alueista on New York, jossa on rekisteröity maaliskuun puolivälin jälkeen yli 4 100 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on todettu yli 123 000.

Yleisesti arvioidaan, että tartuntoja on kaikissa maissa enemmän kuin mitä testitulokset näyttävät. Tähän on syynä esimerkiksi se, ettei kaikkia epäilyjä varmenneta testein. Lisäksi osalla ihmisistä tartunta voi olla oireeton.

Washington Postin mukaan Yhdysvalloissa myös kuolleiden määrä on todennäköisesti suurempi kuin viralliset luvut osoittavat.

Esimerkiksi terveysvirasto CDC listaa vain sellaiset kuolemat, joissa koronaviruksen olemassaolo on todettu laboratoriotestein. Viraston lauantainen luku oli 6 593 kuolemantapausta, kun taas Washington Postin laskelmien mukaan lauantaina ylitettiin 8 000 koronaviruskuoleman raja. Korkeampiin lukuihin ovat päätyneet myös useat muut mediat sekä esimerkiksi Johns Hopkinsin seuranta.

Lehden mukaan testauksen riittämättömyys epidemian ensimmäisinä viikkoina on vaikuttanut kuolinlukuihin. Kaikkia hengitystiesairauksien takia kuolleita ei ole testattu, eikä testata edelleenkään, lehden haastattelemat tutkijat arvioivat.

Viime viikolla Fauci ja Birx kertoivat arvioista, joiden mukaan koronaviruksen seurauksena voi Yhdysvalloissa kuolla jopa 100 000–240 000 ihmistä.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.