Yhdysvalloissa todettu nyt yli kuusi miljoonaa koronatartuntaa

Yhdysvalloissa ylittyi maanantaina kuuden miljoonan rajapyykki vahvistetuissa koronavirustartunnoissa, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Tartuntojen määrä nousi viidestä miljoonasta kuuteen miljoonaan alle kuukaudessa.

Maanlaajuisesti tartuntojen määrä on ollut viime viikkoina laskussa, mutta osavaltioiden tilanteissa on suuria eroja. Ainakin Etelä- ja Pohjois-Dakotassa sekä Iowassa päivittäiset tartuntamäärät ovat nousussa. Esimerkiksi Texasissa, Arizonassa ja Floridassa tartunnat taas ovat suurten tartuntahuippujen jälkeen laskussa.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia maailmassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia maassa on todettu yli 183 000. Väkilukuun suhteutettuna enemmän koronakuolemia on todettu ainakin Perussa, Chilessä ja Brasiliassa.

FT: Turkin suurkaupunkien johtajat syyttävät hallintoa koronalukujen peittelystä

Turkissa maan suurimman kaupungin Istanbulin ja pääkaupunki Ankaran oppositiopormestarit syyttävät maata todellisten koronatartuntojen määrän peittelystä, kertoo Financial Times.

Istanbulin pormestarin Ekrem Imamoglun mukaan pelkästään Istanbulista kirjatut kuolinluvut vaikuttavat olevan yhtä suuria kuin koko maasta raportoitavat lukemat.

Myös Turkin lääkäriliiton puheenjohtaja Ali Karakoc on sanonut, että pelkästään pääkaupunki Ankarasta raportoidut lukemat ovat suurempia kuin päivittäiset koko maan tautilukemat.

Noin 82 miljoonan asukkaan Turkissa tartuntoja on kirjattu lähes 267 000. Turkin hallinto sanoo kertoneensa tartunnoista avoimesti.