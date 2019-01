Yhdysvalloissa toivo vähissä hallintosovusta – 800  000 työntekijää on ilman palkkaa jo kolmatta viikkoa

Yhdysvalloissa neuvottelut hallintosulun lopettamiseksi jatkuvat tänään, mutta toivo ratkaisun löytymisestä on vähissä.

Eiliset neuvottelut päättyivät ilman läpimurtoa. Varapresidentti Mike Pencen ja demokraattien edustajien tapaamisen jälkeen presidentti Donald Trump tviittasi, ettei keskusteluissa ollut juuri edistytty.

Neljännes liittovaltion toiminnoista on ollut suljettuna 22. joulukuuta lähtien. Tämä tarkoittaa, että 800 000 hallinnon työntekijää on jo kolmatta viikkoa ilman palkkaa. Osa on lomautettuna, osa joutuu tekemään töitä palkatta.

Kiistan ydin on Meksikon rajalle kaavailtu muuri, joka oli Trumpin keskeisiä vaalilupauksia. Trump haluaa muurin rakentamiseen 5,6 miljardia dollaria, mutta kongressi ei ole suostunut myöntämään rahaa. Edustajainhuone siirtyi torstaina demokraattien haltuun, ja demokraatit vastustavat hanketta kiivaasti.

Trump uhosi tällä viikolla, että on valmis pitämään hallintosulun yllä vaikka vuosia. Perjantaina hän myös kertoi harkitsevansa kansallisen hätätilan julistamista saadakseen muurille rahoituksen.

Julistamalla kansallisen hätätilan Trump voisi kiertää kongressin kokonaan ja ohjata rahaa muurin rakentamiseen esimerkiksi puolustusministeriölle osoitetuista rahoista.