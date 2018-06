Yhdysvalloissa tuhannet marssivat Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan

Yhdysvalloissa tuhannet ihmiset marssivat lauantaina eri puolilla maata presidentti Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Erityisesti mielenosoittajien kritiikin kohteena oli perheenjäsenten erottaminen toisistaan.

Washingtonissa mielenosoittajat lähtivät marssille Lafayetten aukiolta kohti kongressin rakennusta. Marssin iskulauseena oli "Perheiden kuuluu olla yhdessä".

Järjestäjien mukaan mielenosoittajilla on kolme vaatimusta: siirtolaisperheiden erotetut perheenjäsenet on heti palautettava perheidensä huomaan, perheiden pidättämisistä on luovuttava ja Trumpin hallinnon nollatoleranssipolitiikka on lopetettava, kertoi CNN. Nollatoleranssipolitiikan mukaan kaikki rajan luvatta ylittävät siirtolaiset saavat syytteen.

Washingtonissa ja New Yorkissa marssijoiden kuultiin huutavan "Häpeä!" ja Atlantassa mielenosoittajat kantoivat häkkejä, joiden sisällä oli vauvanukkeja.