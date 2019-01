Yhdysvalloissa useita ihmisiä paleltunut kuoliaaksi kovissa pakkasissa

Yhdysvalloissa useita ihmisiä on kuollut poikkeuksellisen kylmässä talvisäässä. Paikallisen median mukaan kuolleita on ainakin seitsemän. Heistä suurin osa paleltui kuoliaaksi. Lisäksi yksi mies kuoli Chicagon lähellä lumiauran alle, ja Indianassa nuoripari sai surmansa liikenneturmassa jäisellä tiellä.

Lämpötilat useissa osavaltioissa ovat pudonneet alle 20:n tai jopa 30:n pakkasasteen. Pakkasen purevuutta lisää hyytävä viima.

Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona mahdollisuuksien mukaan. Eri osavaltioissa on avattu satoja lämmittelykeskuksia kodittomille. Pelkästään Chicagossa on arviolta 16 000 koditonta ihmistä.

– Tämä kylmyys on historiallista. Nämä lämpötilat ovat hengenvaarallisia, ja niihin pitää suhtautua sen mukaisesti, sanoi Chicagon pormestari Rahm Emanuel.

Paleltumia jopa viidessä minuutissa

Syynä poikkeuksellisen kylmään säähän ovat pohjoisnapaa kiertävän polaaripyörteen muutokset, joiden takia kylmää ilmaa on päässyt vuotamaan pyörteestä Yhdysvaltojen ylle.

Hyinen sää jatkuu ainakin vielä tänään. Yhdysvaltojen kansallinen sääpalvelu on varoittanut, että kylmyys ja viima yhdistettynä voivat aiheuttaa paleltumia jopa viidessä minuutissa.

Kylmyys on aiheuttanut merkittäviä ongelmia liikenteelle. CNN:n mukaan pelkästään Chicagon lentokentiltä on eilen ja tänään peruttu yli 3 500 lentoa. Myös junaliikenteessä on merkittäviä häiriöitä, ja autoilijoita on paikoin varoitettu erittäin vaarallisista keliolosuhteista.