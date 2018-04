Yhdysvalloissa vieraileva Macron puhuu kongressissa

Yhdysvalloissa valtiovierailulla oleva Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhuu tänään kongressissa. Virallista valtiovierailua isännöi presidentti Donald Trump .

Vaikka presidenttikaksikolla on näkemyseroja, heidän on arvioitu tulevan keskenään toimeen melko hyvin. Trump oli Macronin vieraana viime kesänä Ranskan kansallispäivänä, jolloin he seurasivat yhdessä paraatia Pariisissa.