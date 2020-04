Yhdysvalloissa yli 1  200 uutta koronaviruskuolemaa – pienin luku lähes kolmeen viikkoon

Yhdysvalloissa on vuorokaudessa kuollut 1 258 ihmistä koronaviruksen seurauksena, selviää Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista. Määrä on alhaisin lähes kolmeen viikkoon.

Koronakuolemia on seurattu torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Yliopiston mukaan Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 51 000 ihmistä.

Tilastosivusto Worldometersin mukaan kuolleita on jo yli 52 000. Se on lähes 160 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on hieman yli 30.

Yhdysvalloissa on vahvistettu eniten koronaviruskuolemia koko maailmassa.

Maassa on todettu myös eniten koronavirustartuntoja. Niitä on Worldometersin mukaan jo reippaasti yli 920 000. Se tarkoittaa lähes 2 800 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa miljoonaa asukasta kohden on vahvistettu yli 790 tartuntaa. Yhdysvaltojen jälkeen määrällisesti eniten tartuntoja on todettu Espanjassa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Näistä viidestä maasta suhteutettuna väkilukuun eniten tartuntoja on todettu Espanjassa, jossa miljoonaa asukasta kohden on vahvistettu 4 700 tartuntaa. Väkilukuun suhteutetuissa tilastoissa Espanjan edellä on pieniä valtioita.

Koko maailmassa koronavirustartuntoja on vahvistettu reippaasti yli 2,8 miljoonaa, selviää Worldometersin tilastoista. Todellisuudessa tartuntoja on todennäköisesti enemmän. Yli 197 000 on tiettävästi kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.