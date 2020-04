Yhdysvalloissa yli 1  400 koronakuolemaa, New Yorkin lasku jatkui

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen 1 433 ihmistä viimeisen 24 tunnin aikana, kertovat Johns Hopkins -yliopiston laskelmat. Yhdysvalloissa on nyt kuollut virukseen yhteensä yli 42 000 ihmistä, mikä on selvästi suurin luku maailmassa.

Sataa tuhatta asukasta kohti kuolleita on noin 13.

Maanantain uhriluku on hieman pienempi kuin sunnuntaina, jolloin kuolleita kirjattiin lähes 2 000.

Epidemiasta pahiten on kärsinyt Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio, joka kuitenkin ilmoitti maanantaina alhaisimman uhrilukunsa yli kahteen viikkoon.