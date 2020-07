Yhdysvalloissa yli 63  000 uutta koronatartuntaa – vuorokaudessa kuoli yli 770 ihmistä

Yhdysvalloissa on varmistunut vuorokauden aikana yhteensä 63 643 uutta koronavirustartuntaa ja kirjattu yhteensä 774 koronaan liittyvää kuolemaa. Luvut käyvät ilmi Johns Hopkins -yliopiston seurannasta perjantaina paikallista aikaa.

Torstaina päivittäisten uusien koronatartuntojen määrä nousi Yhdysvalloissa ennätyskorkealle, kun maassa varmistettiin yhteensä 65 551 uutta tartuntaa. Asiantuntijat pelkäävät, että uusien kuolemien määrässä nähdään pian piikki.

Yhdysvalloissa on ollut maailmanlaajuisesti eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia. Maassa on vahvistettu yhteensä yli 3,18 miljoonaa tartuntaa ja yli 134 000 kuolemaa. Toiseksi eniten koronatartuntoja ja -kuolemia on Brasiliassa.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on Worldometer-tarkkailusivuston mukaan varmistettu miljoonaa asukasta kohden vajaat 10 000 koronavirustartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu miljoonaa asukasta kohden reilut 400. Suomessa vastaavat luvut ovat 1 314 ja 59.

Texasissa ja Floridassa ennätyskorkeita kuolinlukuja

Viime päivinä Texasin ja Floridan osavaltiot ovat jo raportoineet ennätyskorkeita koronaan liittyviä kuolinlukuja.

Yhdysvaltain johtava tartuntatauti-asiantuntija Anthony Fauci antoi torstaina jälleen synkkiä kommentteja Yhdysvaltain koronatilanteesta. Hän kommentoi Yhdysvaltain politiikkaa ja mielipidekyselyjä seuraavalle FiveThirtyEight-sivustolle, ettei Yhdysvalloilla voisi sanoa menevän hyvin muihin maihin verrattuna.

Presidentti Donald Trump sen sijaan tylytti arvostettua asiantuntijaa Fox Newsille. Trumpin mukaan "tohtori Fauci on mukava mies, mutta hän on tehnyt paljon virheitä".

Trump on vähätellyt toistuvasti Yhdysvaltain koronatilannetta ja tuoreita tartuntapiikkejä. Hän matkusti perjantaina tartuntapesäke Miamiin. Hänen oli tarkoitus muun muassa osallistua vaalikampanjaa varten järjestettyyn rahankeräystapahtumaan.