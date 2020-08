Yhdysvaltain Wisconsinissa rauhallinen ilta protestien ja väkivaltaisuuksien jälkeen – Washingtoniin on suunnitteilla mielenosoituksia presidentti Donald Trumpin linjapuheen alla

Yhdysvalloissa protestien keskipisteenä olleessa Wisconsinin Kenoshassa ilta on sujunut rauhallisesti muutamiin aiempiin iltoihin ja öihin verrattuna.

Paikalle on tuotu suuri joukko poliiseja rauhoittamaan käynnissä olleita protesteja. Kaupunkiin on myös julistettu ulkonaliikkumiskielto.

Kaupungissa on protestoitu sen jälkeen, kun poliisi ampui Wisconsinissa mustaihoista Jacob Blakea selkään sunnuntaina. Blake selvisi hengissä, mutta on halvaantunut.

Blaken autosta löytyi tapauksen tutkinnan yhteydessä veitsi. Poliisi oli tiedotteen mukaan yrittänyt pidättää Blaken ja pysäyttää hänet etälamauttimella, siinä onnistumatta

Pidätyksen syystä ei ole kerrottu tarkempaa tietoa. Liittovaltion poliisi FBI on avannut tutkinnan Blaken pidätystilanteesta.

Kenoshan kaupungissa on protestoitu tapahtuman vuoksi, ja osa protesteista on yltynyt väkivaltaiseksi. Jännitteet kiristyivät, kun valkoinen 17-vuotias mies avasi tulen kohti mielenosoittajia tiistaina. Hän surmasi kaksi mielenosoittajaa.

Mies on pidätetty murhista epäiltyinä. Poliisi on kuvaillut tapausta "järjettömäksi väkivallaksi, jonka syy ei ole tiedossa", kertoo CNN.

CNN:n mukaan 17-vuotias teini oli sosiaalisen median perusteella kiinnostunut aseista, ihaili poliisivoimia ja fanitti presidentti Donald Trumpia.

Mustiin kohdistuva poliisiväkivalta on puhuttanut Yhdysvalloissa koko kesän sen jälkeen, kun mustan George Floydin toukokuinen kuolema poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa järkytti maailmanlaajuisesti.

Tämä laukaisi laajoja, koko maahan levinneitä protesteja, jotka ovat puhjenneet jälleen uudelleen Wisconsinin tapahtumien myötä.

Urheiluboikotteja tapauksen vuoksi

Tapahtumat ovat poikineet useiden urheiluliigojen boikotteja.

Jääkiekkoliiga NHL on perunut kaikki torstaina ja perjantaina paikallista aikaa alkaviksi merkityt pelinsä, kertoo liigan sivusto nhl.com. Syynä on pelaajien halu liittyä useiden muiden urheilusarjojen rinnalle poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavaan boikottirintamaan.

Koripalloliiga NBA kertoi jälleen lykkäävänsä päivän pudotuspeliotteluitaan tapauksen vuoksi. Milwaukee Bucksin pelaajat päättivät keskiviikkona paikallista aikaa olla pelaamatta päivän peliään. Myös liigan torstain ottelut siirrettiin myöhemmäksi.

Myös monet amerikkalaisen jalkapallon NFL:n joukkueet kertoivat peruvansa treenileirejään.

Myös New Yorkissa pelattava tennisturnaus Western & Southern Open liittyi boikottiin.

"Luodit läpäisivät kansakuntamme sielun"

Yhdysvalloissa myös monet poliitikot ovat tuominneet tapahtumat ja vaatineet niistä tutkintaa. Muun muassa Wisconsinin osavaltion kuvernööri on vaatinut tutkintaa, kuten myös demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris. Hän painotti tukevansa rauhanomaisia mielenosoittajia ja sanoi, että niitä ei tule sekoittaa ryöstelyyn ja väkivaltaan.

– Herra Blakea kohti ammutut luodit läpäisivät kansakuntamme sielun. Sen katsominen sai voimaan pahoin. Se on liian tuttua ja se täytyy saada loppumaan.

Samalla hän varoitti kansalaisia olemaan ottamatta oikeutta omiin käsiinsä, viitaten pidätettyyn 17-vuotiaaseen.

– Älkää luulko, että antaisimme näiden oman käden oikeutta harjoittavien ja ääriajattelijoiden häiritä tietä kohti oikeutta, hän sanoi.

Harris kertoi Twitterissä hänen ja demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin puhuneen Blaken perheen kanssa.

– He ovat mahtavia ihmisiä, jotka ovat osoittaneet epätavallisen suurta rohkeutta. Jopa kipunsa ja surunsa keskellä, samalla kun he vaativat oikeutta pojalleen – he puhuivat tarpeesta lopettaa väkivaltaisuudet ja parantaa kansakunta, hän kirjoitti.

Trumpin hallinto on suhtautunut protesteihin ristiriitaisesti. Varapresidentti Mike Pence esitti mielenosoittajat uhkana yhdysvaltalaisille ja sanoi, että "väkivalta ja kaaos leviävät eri kaupungeissa ympäri maata".

Presidentti Trumpin on määrä pitää tänään linjapuheensa Valkoisen talon edustalla. Samaan aikaan mielenosoittajat valmistelevat poliisiväkivallan vastaista protestia myös pääkaupunki Washingtoniin.

Trumpin odotetaan nostavan esille "lain ja järjestyksen palauttaminen", joka on ollut hänen iskulauseensa kesän protestien aikana. Kriitikot ovatkin syyttäneet Trumpia siitä, että tämä ei ole ottanut mielenosoittajien huolia rasismista ja poliisiväkivallasta tarpeen vakavasti.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.