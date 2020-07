Yhdysvaltain armeija sai uuden lippulinjauksen – kieltää käytännössä kiistellyn sisällissodan aikaisen symbolin käytön

Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper on käytännössä kieltänyt sisällissodan aikaisen etelän taistelutunnuksen käyttämisen Yhdysvaltain sotilasvoimien kiinteistöissä. Rasistiseksi mielletty, myös konfederaation lippu -nimellä tunnettu symboli on usein esillä parakeissa ja yleisissä tiloissa.

Puolustusministeriö välitti kaikille Yhdysvaltain armeijan virkamiehille viestin, jossa listattiin kaikki liput, joiden on lupa liehua armeijan tukikohdissa, alusten kansilla ja toimistoissa sekä missä tahansa muussa tilassa, jota Yhdysvaltain armeija käyttää.

Listalta uupuu kuitenkin X-kirjaimen muotoon aseteltu tähtikuvioinen tunnus, jota käyttivät etelävaltioiden muodostaman Amerikan konfederaation joukot vuosien 1861–1865 aikana käydyssä sisällissodassa.

Esper linjasi kaksisivuisessa muistiossaan, että armeijan käyttämien lippujen tulee olla linjassa hyvän järjestyksen kanssa sekä kohdella kaikkea Yhdysvaltain kansaa arvokkuudella ja kunnialla. Lisäksi tulee hylätä kaikki erimielisyyttä aiheuttavat symbolit.

Lippua tai kieltoa edeltäneitä jännitteitä ei mainittu

Muistiossa ei suoraan mainittu etelän sisällissodan aikaista taistelutunnusta tai jännitteitä, joita ovat vallinneet Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun musta mies George Floyd kuoli poliisin käsiin Minneapolisissa toukokuun lopulla.

Rasismin vastainen liikehdintä on johtanut kesän aikana myös siihen, että orjuuteen ja rasismiin liitettyjen johtajien kuvia, kuten etelän sisällissodan aikaisten johtajien patsaita ja muuta rasistiseksi miellettyä symboliikkaa on vandalisoitu, poistettu tai vaadittu poistettavaksi. Myös kiisteltyä etelän taistelutunnusta on alettu pikkuhiljaa häivyttää.

Yhdysvaltain eteläisten osavaltioiden valkoiset asukkaat saattavat perustella käyttävänsä lippua voimakkaiden perinteidensä ja eräänlaisen kotiseutuylpeyden symbolina. Valtaosalle Yhdysvaltain mustasta väestöstä lippu on sen sijaan väkevä rasismin, orjuuden ja valkoisen ylivallan symboli.

Lippua ovat käyttäneet muun muassa pahamaineisen valkoista ylivaltaa kannattavan viharyhmän Ku Klux Klanin edustajat.

Trump: Lippua käyttävät harjoittavat sananvapauttaan

Uutistoimisto AFP arvioi, että muistion sanamuodot on valittu tarkkaan niin, ettei Esper joudu päätöksen myötä avoimeen konfliktiin maan presidentin Donald Trumpin kanssa.

Trump on ottanut useaan otteeseen kantaa taistelutunnusasiaan ja väittänyt, että lippua käyttävät ihmiset harjoittavat sananvapauttaan. Trump kommentoi asiaa muun muassa aiemmin viikolla CBS:n haastattelussa.

– Minun mielestäni siinä on vain kyse sananvapaudesta, hyvin yksinkertaisesti. Pidät siitä tai et, se on sananvapautta, Trump sanoi CBS:lle

– Tiedän ihmisiä, jotka pitävät konfederaation lipusta, ja he eivät ajattele orjuutta.

Esper ja Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley ovat myös puhuneet sen puolesta, että sisällissodan aikaisten konfederaation kenraalien mukaan nimettyjä Yhdysvaltain armeijan tukikohtia nimettäisiin uudelleen.

Trump vastustaa tätäkin ideaa.