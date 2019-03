Yhdysvaltain ilmailuhallinto vaatii Boeingilta pikaisia parannuksia Etiopiassa pudonneeseen konemalliin – useat maat keskeyttäneet lennot

Yhdysvaltain ilmailuviranomaiset vaativat lentokonevalmistaja Boeingia tekemään pikaisesti parannuksia 737 MAX 8 -malliseen koneeseensa. Yhtiö määrättiin muun muassa päivittämään koneen sakkauksen estojärjestelmän ohjelmisto.

Kyseisen mallinen kone putosi toissa päivänä Etiopiassa pian nousun jälkeen, ja kaikki koneessa olleet 157 ihmistä kuolivat. Vastaavantyyppinen onnettomuus sattui samalla konetyypillä lokakuussa Indonesiassa. Tuolloin 189 ihmistä kuoli, kun Lion Air -yhtiön kone syöksyi maahan niin ikään muutamien minuuttien kuluttua noususta.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on antanut Boeingille huhtikuun loppuun asti aikaa tehdä parannukset. FAA ei kuitenkaan ainakaan vielä esittänyt koneille lentokieltoa. Tilannetta selvitellään lento-onnettomuuksia tutkivan valtion organisaation ja paikallisten viranomaisten kanssa

– Jos saamme selville turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, FAA toimii välittömästi sopivalla tavalla, ilmailuhallinto ilmoitti lausunnossaan.

Myös Australia kieltää lentämisen koneella ilmatilassaan

Useat lentoyhtiöt eri puolilla maailmaa ovat keskeyttäneet lennot kyseisellä konetyypillä. Koneita on jäänyt kentille muun muassa Brasiliassa, Kiinassa, Etiopiassa, Indonesiassa ja Etelä-Afrikassa.

Australia on liittynyt maihin, jotka ovat kieltäneet Boeing 737 MAX 8:n lennot alueellaan. Australian viranomaiset sanovat, että kyse on tilapäisestä varotoimesta. Viranomaiset odottavat lisätietoja, jotta voivat arvioida konetyyppiin mahdollisesti liittyvät riskejä. Ainoa yhtiö, joka lentää kyseisellä konetyypillä Australiaan, on tiettävästi Fiji Airlines .

Argentiinassa Aerolineas Argentinas -yhtiön lentäjät ovat kieltäytyneet lentämästä 737 MAX 8 -koneilla.

Myös Singapore on ilmoittanut, että se kieltää lentämisen kyseisillä koneilla ilmatilassaan.

Boeingin osakekurssi syöksyi

Ethiopian Airlines -yhtiö kertoi maanantaina, että pudonneen koneen mustat laatikot oli löydetty. Niiden toivotaan antavan tietoa onnettomuuden syistä.

Lentokiellot vaikuttivat välittömästi Boeingin osakekurssiin, joka syöksyi liki 12 prosentin laskuun. Yhtiö kertoo lähettävänsä tekniikkaryhmän turmapaikalle ja tekee yhteistyötä etiopialaisten ja yhdysvaltalaisten viranomaisten kanssa, jotta turman syy selviää.

– Tutkimukset ovat alussa, mutta käytettävissä olevan tiedon perusteella meillä ei ole tässä vaiheessa perusteita antaa uusia ohjeita, Boeing ilmoitti.

Boeing tiedotti myös, että viimesyksyisen Lion Airin onnettomuuden jälkeen se on jo kuukausia työstänyt muutoksia konetyypin turvallisuuden lisäämiseksi. Näihin kuuluvat päivitys koneen järjestelmään, jonka tarkoitus on estää koneen sakkaaminen, sekä päivityksiä muun muassa lentäjien koulutukseen.