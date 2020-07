Yhdysvaltain ja Kiinan kiista kärjistymässä entisestään: ulkoministeri Pompeo kutsui Kiinan aluevaatimuksia laittomiksi, Kiina syyttää Yhdysvaltoja alueellisen rauhan horjuttamisesta

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen eripura syveni entisestään, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo arvosteli maanantaina paikallista aikaa kovin sanoin Kiinan toimia Etelä-Kiinan merellä. Pompeo ilmoitti Yhdysvaltojen pitävän laittomina Kiinan pyrkimyksiä saada hallintaansa alueita Etelä-Kiinan merellä.

Kiina on vastannut kritiikkiin kutsumalla sitä perusteettomaksi ja syyttämällä Yhdysvaltoja yrityksestä rikkoa rauhaa alueella.

Yhdysvallat on jo pitkään vastustanut Kiinan laajoja vaatimuksia kiistellyllä vesialueella. Pompeon uusi kannanotto on kuitenkin sikäli poikkeuksellinen, että hän asettui nyt aiempaa selkeämmin tukemaan muiden Kaakkois-Aasian maiden, muun muassa Filippiinien ja Vietnamin, oikeuksia yksittäisillä vesialueilla. Aiemmin Yhdysvallat on välttänyt ottamasta kantaa yksittäisiin aluekiistoihin.

Kiina kehottikin vastauksessaan Yhdysvaltoja pitäytymään puolueettomuudessa.

Koventuneet äänenpainot ovat linjassa presidentti Donald Trumpin laajemman Kiinan-politiikan kanssa. Trumpin hallinto on ottanut kovan linjan Kiinaa vastaan muun muassa asettamalla maalle hiljattain pakotteita uiguurien sortamisen vuoksi. Trump on myös arvostellut Kiinaa ankarasti sen tavasta vastata koronaviruspandemiaan.