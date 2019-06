Yhdysvaltain presidentti Trump aloittaa kolmipäiväisen vierailun Britanniaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapuu tänään kolmipäiväiselle vierailulle Britanniaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Brittipolitiikka on EU-eroprosessin venymisen takia myllerryksessä, ja brexit-sovun saavuttamisessa epäonnistunut pääministeri Theresa May aikoo erota perjantaina konservatiivipuolueen johdosta, kun Trumpin vierailu on saatu hoidettua. Hän kuitenkin jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes seuraaja on valittu.

Trump ei ole malttanut olla puuttumatta Britannian sisäpolitiikkaan ja evästi sunnuntaina maan johtoa brexit-sotkussa sanomalla, että Britannian tulee jättää unioni vaikka ilman sopimusta.

Lontooseen odotetaan suurmielenosoitusta Trumpia vastaan.