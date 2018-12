Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis jää eläkkeelle helmikuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump Twitterissä. Seuraaja on tarkoitus nimittää pian.

Mattis on eläkkeelle jäädessään toiminut puolustusministerinä kaksi vuotta. Hän on entinen merijalkaväen kenraali, joka on komentanut joukkoja Irakissa ja Afganistanissa.

Mattisin lähdöstä on spekuloitu yhdysvaltalaismediassa syksyn aikana.

Mattis jätti presidentille erokirjeensä torstaina, päivä sen jälkeen kun Trump ilmoitti yllättäen Yhdysvaltojen vetävän joukkonsa Syyriasta. Mattis perusteli eroaan sillä, että Trumpilla on oikeus saada puolustusministeri, jonka näkemykset vastaavat paremmin presidentin omia.

– Uskon, että teen oikein astuessani syrjään asemastani, hän kirjoittaa.

– Yksi ydinnäkemyksistä, joita minulla on aina ollut, on se, että vahvuutemme kansakuntana on erottamattomasti sidoksissa vahvaan, ainutlaatuiseen ja laajaan liittolais- ja kumppanuussysteemiin, hän tähdentää.

Mattisin mukaan Yhdysvallat ei voi suojella omia etujaan ilman vahvaa ja kunnioittavaa suhdetta liittolaisiinsa. Hän myös korostaa, että Yhdysvaltojen on oltava peräänantamattomia ja yksiselitteisiä niitä maita kohtaan, joiden strategiset intressit törmäävät Yhdysvaltojen kanssa.

– On selvää, että esimerkiksi Kiina ja Venäjä haluavat muodostaa maailman heidän autoritäärisen mallinsa mukaiseksi, hän linjaa.

Mattisin mukaan Yhdysvaltojen on sen vuoksi käytettävä kaikki voimansa yhteisen puolustuksen hyväksi.

Trump kiittää Twitterissä Mattisia hienosta työstä. Trumpin mukaan Mattis on auttanut muun muassa siinä, että Yhdysvaltojen liittolaiset ovat huolehtineet omista sotilaallisista velvoitteistaan.