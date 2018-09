Yhdysvaltain senaatin oikeusasiain komitea äänestää Kavanaugh'n nimittämisestä

Yhdysvaltain senaatin oikeusasiain komitea äänestää alustavasti iltapäivällä paikallista aikaa Brett Kavanaugh'n nimittämisestä korkeimman oikeuden tuomariksi. Äänestyksen on määrä tapahtua vain päivä sen jälkeen kun Kavanaugh'ta on kuultu ahdistelusyytöksistä.

Kavanaugh on presidentti Donald Trumpin ehdokas korkeimman oikeuden tuomariksi. Hänen nimittämisensä on kuitenkin ajautunut vastatuuleen, kun häntä on syytelty seksuaalisesta ahdistelusta. Kavanaugh oli aiemmin komitean kuultavana. Hän on kiistänyt syytökset.