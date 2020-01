Yhdysvaltain surmaaman komentajan muistotilaisuus alkoi Iranissa – tuhansia mustiin pukeutuneita surijoita kaduilla

Iranissa on alkanut muistotilaisuus Yhdysvaltain perjantaina lennokki-iskussa Irakissa surmaamalle kenraali Qassem Suleimanille. Seremonia järjestetään Ahvazin kaupungissa lounaisessa Iranissa.

Iranin valtiontelevision lähetyksessä on nähtävissä tuhansia mustiin pukeutuneita surijoita kaupungin kaduilla. Väkijoukko kantaa kuvia surmatusta kenraalista, joka nähdään Iranissa vuosien 1980–88 Irakin vastaisen sodan sankarina.

Suleimanin ruumiin on määrä saapua kaupunkiin Irakista tänään. Puolivirallisten lähteiden mukaan ruumis olisi jo saapunut Ahvazin lentokentälle ennen aamunkoittoa paikallista aikaa.

Sunnuntaina illalla Suleimanin ruumis on määrä kuljettaa maan pääkaupunkiin Teheraniin, jossa Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khameini lukee rukouksen vainajan yllä maanantaina.

Ruumis viedään sen jälkeen vielä Qomin pyhään kaupunkiin ennen hautajaisia surmatun kenraalin kotikaupungissa Kermanissa tiistaina.

Suleimani oli Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentaja ja poliittisesti vaikutusvaltainen Iranin hallinnon jäsen, jota Yhdysvallat on syyttänyt terroristiksi. Suleimani ja seitsemän muuta ihmistä kuolivat Bagdadin lentokentälle tehdyssä iskussa.

Iranin on odotettu ryhtyvän vastaiskuihin poliittisen johtajansa surman vuoksi. Presidentti Donald Trump on uhannut, että Yhdysvallat on valmiina iskemään yhteensä 52 eri iranilaiseen kohteeseen, jos Iran hyökkää Yhdysvaltain kansalaisia tai sen omaisuutta vastaan.