Yhdysvaltain tautikeskus suosittaa yli 50 hengen tapahtumien siirtämistä tai perumista – rajoitukset eivät kuitenkaan koske koulujen, korkeakoulujen ja liike-elämän päivittäistä toimintaa

Yhdysvaltain tautikeskus CDC suosittelee, että yli 50 ihmisen kokoontumiset perutaan tai siirretään Yhdysvalloissa seuraavan kahdeksan viikon ajaksi. CDC julkaisi uuden ohjeistuksen nettisivuillaan sunnuntaina.

Tautikeskuksen suosittelemat kokoontumisrajoitukset eivät koske koulujen, korkeakoulujen ja liike-elämän päivittäistä toimintaa. CDC huomauttaa, että missä tahansa tapaamisissa on syytä toimia niin, että riskiryhmiä suojellaan. Osallistujia kehotetaan pesemään käsiään hyvin ja pitämään riittävää etäisyyttä muihin. Jos mahdollista, tapaamiset olisi syytä järjestää virtuaalisesti.

Suosituksen tarkoituksena on pienentää riskiä viruksen leviämisestä uusille seuduille. Samalla pyritään hidastamaan viruksen leviämisvauhtia niillä alueilla, joilla on jo tartuntoja.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence sanoi uutiskanava CNN:n mukaan, että maanantain aikana on luvassa tarkempia ohjeistuksia mahdollisista kokoontumisrajoituksista ja esimerkiksi ravintoloiden ynnä muiden julkisten paikkojen sulkemisesta.

"Pahin on edessä"

Yhdysvalloissa 62 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja yli 3 200 on saanut tartunnan, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston laskelmista.

Aiemmin presidentti Donald Trump haki päivittäisessä Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa puheeseensa rauhoittavaa sävyä. Hän vetosi amerikkalaisiin, että nämä lakkaisivat hamstraamasta tavaraa kaupoista.

– Ottakaa rennosti. Meillä menee hyvin. Tämä menee ohi, presidentti sanoi.

Yhdysvaltain johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin äänensävy oli vakavampi. Hän kehotti yhdysvaltalaisia varautumaan tilanteen pahenemiseen. Lisäksi hän korosti, että on elintärkeää, että Yhdysvallat tekee tulevina viikkoina oikeita valintoja.

– Pahin on edessä. Olemme nyt hyvin kriittisessä pisteessä.

Pormestari taipui - New York sulkee koulut

Yhdysvalloissa New Yorkin kaupunki sulkee julkiset koulut koronaviruksen vuoksi. New Yorkin pormestari Bill de Blasio kertoi sulkemisesta sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.

Koulut ovat kiinni maanantaista alkaen ainakin 20. huhtikuuta saakka. Mahdollista on sekin, että oppilaat eivät palaa kouluun enää lainkaan tällä lukukaudella.

Pormestari on vastustanut koulujen sulkemista, koska hän on pelännyt sen vaikutuksia talouteen ja tukitoimiin, joita koulut tarjoavat yli 1,1 miljoonalle oppilaalleen.

New Yorkissa on 8,5 miljoonaa asukasta, ja kaupungissa on todettu yli 300 koronavirustartuntaa.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.