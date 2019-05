Yhdysvaltain viimeinen orjalaiva löytyi joen penkasta – Alabamaan rahdattiin afrikkalaisia vielä 1860-luvulla

Yhdysvaltain Alabamasta, Mobile-joen mutaiselta rantapenkereeltä, on löydetty Yhdysvaltain historian viimeisen orjalaivan, kuunari Clotildan pahoin tuhoutunut hylky, ilmoitti Alabaman historiallinen komissio viime keskiviikkona.

Heinäkuussa 1860 viimeisen orjalastinsa Yhdysvaltain kamaralle laskenutta alusta on etsitty jo useiden sukupolvien ajan. Aluksen löytymisestä riemuitsivat erityisesti sillä rahdattujen afrikkalaisten jälkeläiset.

– Aluksen löytymisen myötä meillä on nyt todiste. Voimme sanoa, että tämä on se alus, jossa he olivat ja jossa heidän henkensä edelleen on, iloitsi Lorna Gail Woods Smithsonian-lehden haastattelussa.

– Mitä ikinä riistättekään meiltä, tämä on (pysyvä) todiste ihmisille jotka elivät ja kuolivat. Kaikki mitä äitimme meille kertoi, on nyt totta.

Clotildalla tuotiin Alabamaan noin 110 miestä, naista ja lasta Dahomeyn kuningaskunnasta, Länsi-Afrikasta, nykyisen Beninin alueelta.

Yhdysvallat oli kieltänyt orjien maahantuonnin vuonna 1808, mutta ihmisten ryöstäminen Afrikasta jatkui vielä vuosikymmeniä sen jälkeen.

Nuorukaisena Clotildalle siepattu Cudjoe Lewis muisteli vuonna 1927 viimeistä aamuaan omassa kotikylässään. Rauhallinen yö oli keskeytynyt väkivaltaiseen hyökkäykseen, jossa kaikki kynnelle kykenevät sidottiin ja pistettiin pitkään marssiketjuun.

Kuningas itse johti alamaistensa vangitsemista ja sai heidän myynnistään kultaa 9000 Yhdysvaltain dollarin arvosta, Cudjo Lewis muisteli. Nykyrahassa summa vastaisi noin 250–300 000 dollaria.

Viikkoja kestänyt Atlantin ylitys tapahtui pääosin suljetussa ruumassa, alasti ja jatkuvassa nälässä. Vettä annettiin kaksi kertaa päivässä.

Rantautuminen Yhdysvaltoihin, Alabaman Mobile-joen pienelle saarelle, tapahtui yön hämärissä, jotta viranomaiset eivät huomaisi. Sieltä tulokkaat rahdattiin höyrylaivaan, josta heidät jaettiin nopeasti ostajille, pääosin suurille maatiloille.

Cudjoe Lewis päätyi itse Clotildan kapteenin Timothy Meaherin omistukseen. Hän jäi siten satamatöihin, tyhjentämään ja lastaamaan laivoja.

Aika oli kuitenkin muuttumassa. Jo muutamaa vuotta myöhemmin orjuus lopetettiin ja Clotildalla saapuneistakin tuli vapaita miehiä ja naisia.

Heistä reilut 30 perusti Mobilen kaupungin kupeeseen oman asuinalueensa, Africatownin.

Nykyisin Africatownissa on reilut 2000 asukasta, joista noin sata on Clotildalla tulleiden jälkeläisiä.

Kaupunki on hyvin köyhä, minkä vuoksi tieto Clotildan löytymisestä on herättänyt suurta mielenkiintoa. Joidenkin kaupunkilaisten mielestä alus pitäisi tuoda turistinähtävyydeksi Africatowniin.

Hylky on kuitenkin siinä kunnossa, että se pitäisi rakentaa kokonaan uudelleen, mikä maksaisi miljoonia. Tämä olisi käytännössä mahdollista vain liittovaltion rahoittamana projektina, siten että alueelle synnytettäisiin jonkinlainen kansallinen orjalaivakeskus, arvioi National Geographic -lehti.

Tämä vaatisi 100-prosenttisen varmuuden hylyn aitoudesta. Clotildalta sitä ei välttämättä koskaan saada senkään vuoksi, että laiva yritettiin polttaa heti viimeisen orjanhakumatkan jälkeen todisteiden tuhoamiseksi. Näin ainakin väittää orjien jälkeläisille välittynyt perimätieto.

Nyt hylyn tunnistus perustui ennen muuta arkistoaineistoihin – muun muassa Clotildan vakuutus- ja rekisteröintitodistusten tietoihin – joita verrattiin itse hylkyyn. Virheiden poissulkemiseksi käytiin läpi myös yli 2000 muun tuolla alueella tuohon aikaan liikkuneen aluksen tiedot.