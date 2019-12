Yhdysvaltalaisastronautit tarkkailivat Joulupukin liikkeitä avaruudesta käsin

Joulupukin tarkkailu saavutti tänä vuonna uudet korkeudet, kun yhdysvaltalaisastronautit laittoivat lusikkansa soppaan.

Kansainvälisellä avaruusasema ISS:llä painottomuudessa kelluva astronautti Andrew Morgan kertoi videolinkin välityksellä, että astronautit ovat havainneet Joulupukin liikkuvan Intian yläpuolella.

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskeskus Noradin mukaan ISS:llä on aitiopaikka Joulupukin bongaamiseen.

Norad päivitti myöhemmin joulupäivän aamuna Suomen aikaa, että Joulupukki oli Nicaraguan pääkaupungin Managuan lähistöllä ja oli ehtinyt siihen mennessä jakaa jo yli 5,7 miljardia lahjaa. Joulupukin kerrottiin lähteneen Pohjoisnavalta tiistaina aamupäivällä.

Yhdysvallat antoi joulupukille maahantuloluvan

Norad on seurannut Joulupukin vuosittaista matkaa jo vuodesta 1955 lähtien. Tarkkailu aloitettiin sen jälkeen, kun eräs tyttö oli yrittänyt soittaa Joulupukille.

Paikallisesta lehdestä löytyneen ostoskeskuksen mainoksen jakama puhelinnumero oli kuitenkin väärä ja puhelu ohjautui Yhdysvaltain ilmatorjunnan komentokeskukseen. Puheluun vastannut henkilö huomasi virheen nopeasti ja vakuutti tytölle olevansa Joulupukki.

Puhelutarinasta on vuosien saatossa ilmennyt useita eri versioita.

Historiallisen pukkipuhelun jälkeen Norad on raportoinut Joulupukin liikkeistä joka vuosi. Tänä vuonna Joulupukin liikkeitä on voinut seurata Noradin perustamalta verkkosivulta, jossa on näkyvillä liveseuranta porojen vetämän reen reitistä.

Tänä jouluna noin 1 500 vapaaehtoista on auttanut Yhdysvaltain armeijaa vastaamaan lasten puheluihin ja sähköposteihin.

Myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puoliso Melania Trump tarjosi tänä vuonna apuaan jouluseurantaan ja otti vastaan yhdysvaltalaislasten joululahjatoiveita. Hän muistutti lapsia myös jättämään yhdysvaltalaisperinteiden mukaisesti Joulupukille tarjolle maitoa ja keksejä.

Yhdysvaltain maatalousministeriön mukaan Joulupukille ja poroille on annettu erityislupa maahantuloon. Ministeriö kertoo, että Joulupukilla on myös lupa laskeutua rakennusten katoille.