Yhdysvaltalaiset turtuvat joukkoampumisiin – ja niin tekee myös media

Kun aseistautunut mies astui kalifornialaiseen baariin ja alkoi ampua, osa ihmisistä pakeni takaovista, osa ikkunoista, ja jotkut etsivät piilopaikan. Pelko ei halvaannuttanut heitä – mutta nopea toiminta ei välttämättä ollut vain vaistonvaraista.

Mies avasi tulen opiskelijoita täynnä olleessa Borderline Bar and Grill -baarissa Thousand Oaksin kaupungissa aiemmin tällä viikolla. 12 ihmistä kuoli. Monet paikalla olleista olivat kokeneet joukkoampumisen aiemminkin: viime vuonna 58 ihmistä sai surmansa joukkoampumisessa musiikkifestivaalilla Las Vegasissa.

– Valitettavasti nämä nuoret ovat oppineet, että näin voi käydä, sanoi Venturan piirikunnan sheriffi Geoff Dean tämän viikon ampumisen jälkeen.

Vaikka Yhdysvalloissa on totuttu ampumistapauksiin, kahdesta joukkoampumisesta selviäminen on Kalifornian kuvernööriksi valitun Gavin Newsomin mielestä järjetöntä.

– Normalisoituminen, se on ainoa tapa kuvailla sitä (joukkoampumista). Siitä on tullut normaalia.

Kalifornian tapaus oli jo toinen joukkoampuminen Yhdysvalloissa lyhyen ajan sisällä. Viime kuun lopussa aseistautunut mies ampui 11 ihmistä synagogassa Pittsburghissa.

Vähintään neljä ihmistä tappaneita ampumisia tilastoiva Gun Violence Archive kertoo, että Thousand Oaksin ampuminen oli 307. joukkoampuminen tänä vuonna.

Taustalla myös poliittinen jumi

Toinen toistaan seuraavat ampumiset ovat saaneet monet turtumaan. Sosiologian professori Gregg Carter Bryantin yliopistosta sanoo, että jatkuva huonojen uutisten tykitys on epäterveellistä sekä henkisesti että fyysisesti.

– Yhdysvaltalaiset sammuttavat tunteensa joukkoampumisten suhteen suojellakseen itseään, hän toteaa.

Ilmiö on nähtävillä myös mediassa. Ennen joukkoampuminen saattoi dominoida mediaa yli viikonkin, kun nyt ne saavat huomattavasti vähemmän ruutuaikaa.

Politiikan professori Robert Spitzer New Yorkin osavaltionyliopistosta uskoo, että taustalla on osittain se, että muut suuret uutistapahtumat hukuttavat ampumiset alleen. Osin tilanteeseen vaikuttaa sekin, että ongelmaa käsittelevä poliittinen keskustelu on jumiutunut: aserajoitusten vastustajat eivät voi sietää edes ajatusta rajoituksista, ja heidän ainoa toivotuksensa ampumisten uhreille on usein rukouksia ja lämpimiä ajatuksia.

Las Vegasin viimevuotisesta ampumisesta selvinneen, Kaliforniassa kuolleen nuoren miehen äiti on vedonnut aserajoitusten puolesta.

– En halua rukouksia, en halua ajatuksia, haluan aserajoituksia ja toivon todella, ettei kukaan enää lähetä minulle enempää rukouksia. Haluan aserajoituksia. Ei. Enää. Aseita, äiti sanoi ABC-kanavalle.

Liehuvat liput osoitus kriisistä

Yksi synkkä osoitus joukkoampumiskriisistä näkyy lipputangoissa ympäri Yhdysvaltoja. Lippuja rakastavassa maassa on helppo havaita, kuinka usein valtion mailla olevat liput lasketaan puolitankoon.

Pelkästään tänä vuonna liput on laskettu presidentin määräyksestä 19 kertaa joukkoampumisten vuoksi. Muita syitä puolitangossa oleviin lippuihin on ollut tänä vuonna 15.

Professori Carterin mukaan kyselyt osoittavat, että 40 prosenttia yhdysvaltalaisista pelkää, että he itse tai heidän perheenjäsenensä joutuvat joukkoampumisen uhriksi. Carter huomauttaa kuitenkin, että yleisesti aseella tehtyjen murhien määrä on laskussa, ja joukkoampumiset ovat edelleen hyvin pieni osa maan henkirikoksista.