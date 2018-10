Yhdysvaltalaismedia: Miljardööri Sorosin postilaatikosta löytyi räjähde

Miljardööriliikemies George Sorosin postilaatikosta löytyi maanantaina räjähde, uutisoi yhdysvaltalaismedia. New York Timesin mukaan poliisi on vahvistanut, että Sorosin New Yorkin osavaltiossa sijaitsevan kodin lähettyviltä on löydetty laite, jonka pommiryhmä on räjäyttänyt. Soros itse ei ollut kotona Bedfordissa sijaitsevassa asunnossaan tapahtuma-aikana, lehti kirjoittaa.

Poliisi saapui paikalle sen jälkeen, kun asunnon työntekijä oli tehnyt ilmoituksen epäilyttävästä paketista, Washington Post kertoo. Paketin sisällä oli esine, joka vaikutti olevan räjähde, poliisi on kertonut.

Tapaus on siirtynyt liittovaltion poliisin FBI:n tutkittavaksi.

Amerikkalais-unkarilaisen Sorosin Open Society -säätiö on lahjoittanut viime vuosikymmeninä miljardeja dollareita liberaalien aatteiden edistämiseen.