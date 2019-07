Yhdysvaltalaismediat: Trump nosti jälleen uuden oikeusjutun salatakseen verotietonsa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on haastanut oikeuteen New Yorkin viranomaisia sekä kongressin lainsäätäjiä estääkseen verotietojensa julkistamisen. Tapauksesta uutisoivat muun muassa CNN ja New York Times. Oikeusjutulla on tarkoitus estää kongressin demokraattiedustajia käyttämästä äskettäin New Yorkissa voimaan astunutta lakia, joka mahdollistaisi Trumpin verotietojen tarkastelun.

Trump kieltäytyi julkistamasta verotietojaan vuoden 2016 presidentinvaalien aikana. Kieltäytymistä Trump selitti sillä, että hän on verotarkastuksen kohteena ja sanoi julkistavansa tiedot mahdollisesti myöhemmin.

Tietoja ei ole kuitenkaan julkistettu.