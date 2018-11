Yhdysvaltalaismediat: Trumpin ex-asianajaja tunnustaa valehdelleensa kongressille

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on myöntänyt valehdelleensa kongressille meneillään olevaan Venäjä-tutkintaan liittyen. Tieto on julkistettu Yhdysvaltain oikeusministeriön verkkosivulla.

Cohen antoi tunnustuksensa New Yorkissa eikä antanut kommentteja toimittajajoukolle poistuessaan oikeustalolta.

Syyskuussa Cohenin asianajaja ilmoitti, että Cohen on antanut "kriittistä tietoa" erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaan. Trumpin entinen luottomies Cohen on tehnyt yhteistyötä Muellerin tutkinnassa sen jälkeen, kun hän elokuussa myönsi syyllistyneensä kampanjarahoituksen väärinkäyttöön.

Mueller selvittää Trumpin presidentinvaalikampanjan mahdollisia yhteyksiä Venäjälle ja sitä, onko Trump pyrkinyt laittomasti häiritsemään tutkintaa. Tutkinta tiettävästi ulottuu myös Trumpin liiketoimiin, joita Cohen on entisen asemansa vuoksi seurannut eturivistä.

Cohen on aiemmin myöntänyt oikeudessa, että kahdelle naiselle on maksettu rahaa, jotta he eivät kertoisi julkisuuteen yhteyksistään Trumpiin. Cohen on myös myöntänyt syyllistyneensä vero- ja pankkipetoksiin ja sanonut toimineensa Trumpin ohjeistamana.