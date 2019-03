Yhdysvaltalaisvirkamies: Trump kehotti Kimiä laittamaan "kaiken peliin" Vietnamin neuvotteluissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia laittamaan pokeritermein kaiken peliin neuvotteluissa ydinaseriisunnasta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön kokenut virkamies. Nimettömänä pysyttelevän virkamiehen mukaan neuvotteluissa kompastuttiin erimielisyyksiin paitsi talouspakotteista myös ydinaseriisunnan määritelmästä.

Trump ja Kim tapasivat torstaina Vietnamissa. Tapaaminen päättyi täydelliseen mahalaskuun, kun neuvottelut loppuivat ennen aikojaan eikä minkäänlaista sopimusta tai julistusta saatu aikaan.

Virkamies sanoi, että pohjoiskorealaiset vaativat miljardien dollarien helpotusta pakotteisiin mutta olivat haluttomia jäädyttämään joukkotuhoaseohjelmat kokonaan.

Hän jatkoi, että pakotteiden poistaminen johtaisi tilanteeseen, jossa "tukisimme yhä joukkotuhoaseiden kehittämistä Pohjois-Koreassa". Virkamies korosti, että neuvotteluissa "itse joukkotuhoaseiden täytyy olla pöydällä".

– Presidentti kehotti Kimiä laittamaan kaiken peliin. Myös me olimme valmistautuneita tekemään niin, virkamies sanoi.

"Pohjois-Korea olisi sulkenut vain osan ydinlaitoksestaan"

Pohjois-Korea kertoi johtajien tapaamisen jälkeen, että se pyysi osittaista, ei täydellistä pakotteiden poistoa. Vastineeksi Pohjois-Korea olisi ulkoministeri Ri Yong-hon mukaan sulkenut Yuongbyonin ydinlaitoksen.

Amerikkalaisvirkamiehen mukaan ongelmaksi muodostui se, mitä kaikkea Yongbyonissa on. Hän huomautti, että Yongbyon on valtava kompleksi, jossa on paljon erillisiä osia.

– Pohjoiskorealaiset ehdottivat, että vain osa Yongbyonista suljetaan.

Toinen kiistaa aiheuttanut asia oli ydinaseriisunnan määritelmä. Kun Yhdysvallat haluaa Pohjois-Korean luopuvan ydinaseohjelmastaan, Pohjois-Koreassa ydinaseriisunta nähdään laajemmin. Sen näkökulma sisältää pakotteiden lopettamisen ja "amerikkalaisen uhan" poistamisen, mikä pitää sisällään muun muassa Yhdysvaltojen sotilaallisen läsnäolon Etelä-Koreassa.

Virkamies kertoo, että määritelmästä keskusteltiin laajasti työryhmässä, mutta siitä ei päästy yhteisymmärrykseen.

Tapaamisen lässähtämisestä huolimatta virkamies haki presidentti Trumpin tavoin positiivista äänensävyä.

– Olimme itse asiassa rohkaistuneita siitä, mihin olemme menossa. Tällä kertaa ei päästy riittävän lähelle.