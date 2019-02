Yhdysvaltoja kurittavaan pakkaseen on tulossa helpotusta viikonloppuna – yli 20 on kuollut

Yhdysvaltoja piinanneet pakkaset ovat hellittämässä viikonloppuna, kertoo paikallinen säätiedotussivusto. Esimerkiksi kylmän rintaman kurittamissa Chicagossa ja Detroitissa pakkasen on määrä lauhtua lähelle kymmentä miinusastetta tänään. Lauantaina päästään jo plussan puolelle.

Yli 20 ihmistä on kuollut hyvin kylmässä talvisäässä Yhdysvalloissa, kun lämpömittarit ovat laskeneet alle kolmenkymmenen pakkasasteen. Kylmintä on ollut Keskilännessä, mutta esimerkiksi itärannikolla New Yorkissa on ollut normaalia kylmempää, alle –10 celsiusastetta.

Vaikka pakkaset ovat hellittämässä, Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer ei uskaltanut vielä huokaista helpotuksesta.

– Tämä ei ollut vielä tässä. Vielä on 24 tuntia vaarallisen kylmää säätä jäljellä, sanoi Whitmer.

Kodittomat ja vanhukset erityisessä vaarassa

Tavallista kylmempi sää on aiheuttanut sähkökatkoja ja lentojen peruutuksia. Michiganin ja Minnesotan osavaltioissa viranomaiset ovat pyytäneet asukkaita käyttämään lämmitystä harkiten, koska maakaasuvarastot ovat kulutuspiikin takia huolestuttavan vähissä. Koulut ja yritykset ovat pitäneet ovensa kiinni.

Yhdysvalloissa ennätyksellisen kylmä sää aiheuttaa vaaraa erityisesti kodittomille, joita on Forbesin mukaan koko maassa puoli miljoonaa. New Yorkissa kodittomat ovat hakeneet turvaa juna- ja metroasemilta, kertoo New York Times.

Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, kuten vanhuksille ja kodittomille, on avattu ympäri maata satoja paikkoja, jonne voi mennä lämmittelemään.