Yhdysvaltoja lähestyvä hurrikaani Dorian jätti jälkeensä täystuhon Bahamasaarilla – USA evakuoi itärannikkoaan

Hurrikaani Dorian jätti maanantaina jälkeensä katastrofaaliseksi kuvailtuja tuhoja Bahamasaarilla. Punaisen Ristin arvion mukaan jopa 13 000 taloa vaurioitui tai tuhoutui kokonaan myrskyn tieltä.

– Tarkkaa kuvaa siitä, mitä on tapahtunut, ei vielä ole, mutta jo nyt on selvää, että Dorian on tehnyt katastrofaalista tuhoa, lausui järjestön edustaja Sune Bulow maanantaina.

Järjestön mukaan laajat tulvat Abaco-saarilla ovat todennäköisesti saastuttaneet kaivot merivedellä. Punainen Risti kertoi varanneensa noin 230 000 euroa välittömään apuun saarivaltiolle.

Dorian iski maihin saarivaltion pohjoisosassa sijaitsevilla Abaco-saarilla, missä myrsky vaati valtiollisen ZNS-tv-yhtiön mukaan useita uhreja. Tarkkoja arvioita uhrimääristä ei kuitenkaan vielä maanantaina saatu.

– Paikka on tuhoutunut. Mikään ei toimi, ja ruumiita ajelehtii vedessä. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuinka paljon ihmisiä on kuollut. Pelkona on, että kun vesi alkaa laskea, osa ruumiista ajelehtii merelle, kertoivat paikalliset lähteet kanavalle.

Abaco-saarten länsipuolella Grand Bahaman saarella tuhannet ihmiset lähtivät evakkoon Dorianin kulkureitiltä.

– Tuntuu siltä kuin seisoisimme jonossa ja odottaisimme hakatuksi tulemista, sanoi Grand Bahamalla sijaitsevan Freeportin asukas Yasmin Rigby.

Dorianin tuhoisuutta Bahamasaarilla pahensi sen hidas etenemisvauhti. Myrsky mateli maanantaina kävelyvauhtia puolisen metrin sekuntinopeudella.

Myrskyn pahin vimma näyttää väistyvän

Dorianin pahin raivo alkoi kuitenkin maanantaina näyttää merkkejä laantumisesta, sillä pahimmillaan yli 80 metriä sekunnissa puhaltanut viitoskategorian hurrikaani hidastui päivän aikana alle 70 metriin sekunnissa ja laskeutui takaisin nelosluokkaan.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus muistutti kuitenkin tiedonannossaan, että Dorian on edelleen erittäin vaarallinen hurrikaani ja pysyy sellaisena ainakin seuraavat pari päivää.

Hurrikaanituulten ennakoitiin leviävän alkuviikon päivinä useiden Yhdysvaltain osavaltioiden alueille. Floridan ohella myrsky uhkaa Georgiaa ja Etelä-Carolinaa. Osavaltiot määräsivät maanantaina satojentuhansien asukkaiden evakuoinnit rannikkoalueilta.

Myrskyn silmän ei kuitenkaan uskota rantautuvan Yhdysvaltoihin, vaan se näyttää kääntyvän pohjoiseen ja etenevän pitkin rannikkoa merellä. Hurrikaanin arvellaan myös jatkavan heikkenemistään rannikkoa pitkin edetessään.

FlightAware-sivuston mukaan Floridan Fort Lauderdalen ja Orlandon kansainvälisillä lentoasemilla oli maanantaina peruttu yli 800 lähtevää ja saapuvaa lentoa.