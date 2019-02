Yhdysvaltojen Illinoisissa joukkoampuminen – viisi ihmistä kuollut

Yhdysvalloissa Illinoisin Auroran kaupungissa viisi ihmistä on kuollut ampumisessa, kertovat viranomaiset. Lisäksi ampumisessa on haavoittunut useita, heidän joukossaan viisi poliisia.

Ampuminen tapahtui teollisuusalueella noin 65 kilometriä Chicagon keskustasta länteen perjantaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Washington postin mukaan ampuja on tunnistettu 45-vuotiaaksi mieheksi. Hänen uskotaan työskennelleen tehdaskompleksissa, jossa hän avasi tulen. Mies kuoli poliisin luoteihin.

Poliisit sanovat, etteivät he tiedä ampumisen mahdollista motiivia.

Viranomaisten mukaan haavoittuneita on viety useisiin eri sairaaloihin, eikä haavoittuneiden määrästä ole tarkkaa tietoa, kertoo New York Ti mes.

Rush Copley -sairaalasta kerrotaan, että sinne on tuotu hoitoon kolme ihmistä. Heillä ei ole hengenvaarallisia vammoja. Good Samaritan -sairaalan edustajan mukaan se on hoitanut yhtä potilasta, ja Lutheran General -sairaalan edustaja sanoi, että myös sinne on tuotu yksi ampumisessa haavoittunut. Auroran Mercy Medical Center on puolestaan hoitanut kolmea potilasta, joista yksi vietiin helikopterilla toiseen sairaalaan. Potilaiden tilasta ei ole kuitenkaan tietoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui Twitterissä viranomaisten toimintaa ja sanoi olevansa pahoillaan uhrien ja omaisten puolesta.

CNN:n mukaan mies ampui Henry Pratt -nimisessä yrityksessä. Yritys on Yhdysvaltojen suurin teollisuusventtiilien valmistaja. Epäillyn ampujan kollega kertoo, että ampujalla oli pistooli.

– Hän ampui kaikkia, mies sanoo CNN:n mukaan.

Auroran kaupungissa asuu noin 200 000 ihmistä. Se on toiseksi suurin kaupunki Illinoisissa.