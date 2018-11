Yhdysvaltojen edustajainhuoneeseen valittu ennätysmäärä naisia

Yhdysvaltojen kongressivaaleissa on valittu ennätysmäärä naisia edustajainhuoneeseen, uutiskanava CNN kertoo.

Ainakin 89 naista on jo varmistanut paikkansa edustajainhuoneessa. Aiempi paikkaennätys naisille oli 84.

Tähän mennessä valituista naisista huomattava enemmistö, 77, on demokraatteja ja vain 12 republikaaneja.

New Yorkissa demokraatti Alexandria Ocasio-Cortezista on tulossa nuorin koskaan edustajainhuoneeseen valittu nainen. Hän on 29-vuotias.

Vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla ennätysmäärä naisia ja eri vähemmistöihin kuuluvia.

Myös kaksi musliminaista on menossa läpi edustajainhuoneeseen. Aiemmin edustajainhuoneessa on jo ollut afrikkalaisamerikkalainen muslimiedustaja Andre Carson, joka on uusimassa paikkansa Indianassa.

Lisäksi edustajainhuone on saamassa ensimmäistä kertaa kaksi alkuperäiskansoihin kuuluvaa naisedustajaa, yhden Kansasista ja toisen New Mexicosta. Kansasissa voittajaksi povattu Sharice Davids on myös ensimmäinen avoimesti homoseksuaali edustajainhuoneen jäsen osavaltiosta.