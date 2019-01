Yhdysvaltojen hätätilalaki antaa presidentille huomattavia valtaoikeuksia – verkkoviestinnän täysi hallinta, reserviläisten kutsuminen palvelukseen ja jopa biologisten aseiden testaaminen ihmisillä

Yhdysvalloissa pohditaan paraikaa, voisiko presidentti Donald Trump todella rahoittaa ja rakentaa rajamuurin julistamalla voimaan kansallisen hätätilan. Tavallisesti budjettivalta on tiukasti kongressin käsissä, mutta Yhdysvaltojen hätätilalaki antaa presidentille mahdollisuuden käyttää poikkeuksellisia valtaoikeuksia niin kukkaronnyörien kuin hyvin monen muunkin asian suhteen. Asiasta ovat kirjoittaneet muun muassa Guardian ja New York Times.

Yhdysvaltojen presidentti voi julistaa hätätilan voimaan oman harkintansa mukaan, mikäli katsoo jonkinlaisen kriisin uhkaavan maan turvallisuutta. Sen tarkoitus on mahdollistaa nopea reagointi kriisiin, jonka hoitamiseen hallituksen tavalliset valtaoikeudet eivät riitä. Monissa muissa maissa, kuten Suomessa, edellytykset vastaavan tilan julistamiseen on määritelty paljon tarkemmin.

Brennan Center For Justice -ajatushautomon mukaan hätätilalain nojalla on mahdollisuus soveltaa yli 130:tä erilaista säädöstä. Presidentin on kuitenkin tehtävä siitä virallinen ilmoitus kongressille ja täsmennettävä siinä, mitä säädöksiä hän aikoo soveltaa.

Paljon mahdollisuuksia

Säädösten sisältö ja vakavuusaste vaihtelevat hyvin paljon: niillä voidaan esimerkiksi höllätä laivojen jätteenkäsittelyä sääteleviä lakeja tai sallia kemiallisilla ja biologisilla aseilla tehtävät ihmiskokeet. Erään säädöksen nojalla presidentti voisi ottaa kaiken Yhdysvalloissa tapahtuvan verkkoliikenteen hallituksen kontrolliin.

– Syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen julistetun hätätilan nojalla presidentti George W. Bush pystyi kutsumaan satojatuhansia reserviläisiä ja kansalliskaartilaisia aktiivipalvelukseen Irakiin, vaikka Irakin sodalla ja syyskuun terrori-iskuilla ei ollut mitään tekemistä toistensa kanssa, kirjoittaa lakiasiantuntija Elizabeth Goitein Atlantic-lehdessä. Goitein työskentelee Brennan Center For Justice -ajatushautomossa.

Hallinto etsii rahaa armeijan budjetista

Muurin rakentamisen ehkä mahdollistavia säädöksiä on kaksi. Niiden nojalla rahaa ja rakentajia voitaisiin ohjata kansallisen puolustuksen tai asevoimien tukemisen kannalta välttämättömiin rakennusprojekteihin.

Trumpin hallinto etsii käyttämätöntä rahaa esimerkiksi armeijan pioneerijoukkojen budjetista. Washington Postin lähteiden mukaan Trump on kehottanut tutkimaan, kuinka nopeasti sopimuksia voitaisiin allekirjoittaa ja voitaisiinko muurin rakentaminen aloittaa 45 päivän kuluessa.

Jos Trump käyttäisi hätätilaa muurin rakentamiseen, päätös herättäisi kiivasta vastustusta ja haastettaisiin epäilemättä oikeudessa. Joidenkin lakiasiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että se ylittäisi presidentin valtaoikeudet ja että muurin rakentamiseen osallistuvat sotilaat syyllistyisivät rikokseen. Se, miten tilannetta lain silmissä todella tulkittaisiin, on kuitenkin vielä erittäin epävarmaa.