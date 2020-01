Yhdysvaltojen johtama liittouma keventää operaatiotaan Irakissa

Yhdysvaltojen johtamat joukot ovat pienentäneet operaatiotaan Irakissa, kertoo yhdysvaltalainen puolustuslähde uutistoimisto AFP:lle. Joukot ovat auttaneet paikallisia sotilaita taistelemaan jihadisteja vastaan.

Viranomaisten mukaan joukot jatkavat äärijärjestö Isisin vastaista operaatiota kumppaneidensa kanssa siinä määrin kuin se tukee joukkojen omasuojaa. Lähde kertoo myös, että turvallisuus- ja puolustustoimia on lisätty Irakin tukikohdissa, joissa majailee liittouman sotilaita.

– Tärkeysjärjestyksessämme ensimmäisenä on suojella liittouman henkilöstöä, viranomainen sanoi.

Lähteen mukaan muutos on seurausta Irania tukevien joukkojen viimeaikaisista iskuista. Nyt joukot keskittävät tarkkailunsa mahdollisiin uusiin iskuihin Isisin seuraamisen sijaan.

Iranin ja Yhdysvaltojen jo pitkään kireänä olleet välit jännittyivät entisestään, kun Yhdysvallat tappoi eilen Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimanin ilmaiskulla Bagdadin lentokentällä. Iskussa kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, heidän joukossaan puolisotilaallisen Hashed al-Shaabi -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis. Järjestöllä on läheiset suhteet Iraniin.

Lauantaina Irakin televisio uutisoi Yhdysvaltojen tehneen uuden ilmaiskun Irakiin. Sen mukaan isku tapahtui maan pääkaupungin Bagdadin pohjoispuolella ja kohteena oli Hashed al-Shaabin komentaja.

Poliisilähde kertoi uutistoimisto AFP:lle, että pommitus osui järjestön saattueeseen ja jätti jälkeensä kuolleita ja haavoittuneita. Lähde ei kertonut uhrien tarkkaa lukumäärää.

Yhdysvaltojen johtaman liittouman edustajan mukaan mitään iskua ei kuitenkaan tapahtunut.

"Kosto ei rajoitu vain Iraniin"

Yhdysvaltojen hallinnon mukaan perjantaina surmattu Suleimani oli suunnitellut hyökkäyksiä yhdysvaltalaisia diplomaatteja vastaan.

Irakilaisten turvallisuuslähteiden mukaan isku tehtiin Hashed al-Shaabin kulkueeseen Bagdadin kansainvälisen lentokentän alueella. Irakin armeija kertoi, että alueelle osui kolme rakettia.

Iranin korkein uskonnollinen johtaja Ali Khamenei vakuutti maan kostavan Suleimanin tappamisen. Iranin YK-suurlähettiläs Majid Takht Ravanchi sanoi CNN:lle surman olevan Yhdysvalloilta sotatoimi.

Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä Lähi-itään tuhansia sotilaita jo paikalla olevien joukkojen vahvistamiseksi. Presidentti Donald Trump on kuitenkin vakuutellut, ettei hän halua sotaa.

– Toimimme pysäyttääksemme sodan, emme aloittaaksemme sitä, hän lausui perjantaina.

Jo viime vuonna Yhdysvallat vahvisti joukkojaan Lähi-idässä noin 14 000 sotilaalla, mikä kieli kiristyvistä väleistä Iraniin. Irakissa on edelleen tuhansia yhdysvaltalaissotilaita auttamassa paikallisia joukkoja taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan.

Iranin vallankumouskaartin varakomentajan Ali Fadavin mukaan Yhdysvaltain hallinto on ilmoittanut Iranille, että jos Iran haluaa kostaa, se tulisi tehdä suhteessa Yhdysvaltain tekoon. Iranin valtiontelevisiolle puhunut Fadavi ei kertonut, miten Iran otti vastaan viestin arkkiviholliseltaan. Maiden välillä ei ole ollut diplomaattisuhteita neljään vuosikymmeneen, ja Yhdysvaltojen asioita on hoitanut Sveitsin suurlähetystö.

Fadavi painotti, ettei Yhdysvallat voi sanella Iranin vastausta.

– Amerikkalaisten täytyy odottaa huomattavaa kostoa. Tämä kosto ei rajoitu vain Iraniin, hän sanoi.

Ulkoministeri Mohammad Javad Zarif sanoi perjantai-iltana televisiohaastattelussa, että Sveitsi oli välittänyt Yhdysvalloilta "typerän viestin".

Iskujen välissä vain vuorokausi

Yhdysvaltain perjantaina tekemä isku oli selkeä vastaus uutenavuotena Bagdadissa tehtyyn hyökkäykseen Yhdysvaltain suurlähetystöä kohtaan. Irania tukevat mielenosoittajat ympäröivät uudenvuodenaattona Yhdysvaltain lähetystön sekä muun muassa heittelivät kiviä ja sytyttivät vartiokopin tuleen. Mielenosoittajat poistuivat paikalta keskiviikkona Hashed al-Shaabi -järjestön käskystä.

Jos Irakin television raportoima isku tehtiin, se tapahtui lähes tarkalleen vuorokausi edellisen iskun jälkeen ja vain muutamaa tuntia ennen Suleimanin ja Abu Mahdi al-Muhandisin kunniaksi suunniteltua surumarssia. Heidän ruumiinsa oli määrä kuljettaa hautajaisten jälkeen Najafin kaupunkiin, minkä jälkeen vallankumouskaartiin kuuluneiden ruumiit oli määrä lähettää Iraniin. Sinne on julistettu kolmen päivän suruaika Suleimanin kuoleman vuoksi.

Pompeo parjaa eurooppalaisia

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on arvostellut maan eurooppalaisia liittolaisia avun tarjoamisen puutteesta Suleimanin tapauksessa. Pompeo on kertonut keskustelleensa hyökkäyksestä liittolaisten edustajien kanssa ympäri maailman. Eurooppalaiset eivät ulkoministerin mukaan ole kuitenkaan olleet niin avuliaita kuin hän olisi toivonut.

– Brittien, ranskalaisten ja saksalaisten on kaikkien ymmärrettävä, että se, mitä me teimme, mitä yhdysvaltalaiset tekivät, pelasti henkiä myös Euroopassa, hän sanoi.

Pompeo kertoi toivovansa, että kaikki asettuisivat nyt Yhdysvaltojen tueksi, kun se yrittää saada Irania toimimaan "kuin normaali kansakunta".

EU:n korkea edustaja Josep Borrell on pyytänyt kaikkia osapuolia äärimmäiseen maltillisuuteen ja vastuunkantoon. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on niin ikään penännyt maltillisuutta, ja Britannian ulkoministeri Dominic Raab on sanonut jännitteiden lieventämisen olevan nyt avainasemassa.

Yhdysvaltain suurlähetystö on pyytänyt Yhdysvaltojen kansalaisia lähtemään Irakista heti. Lisäksi yhdysvaltalaistyöntekijät on evakuoitu maan eteläosien öljykentiltä.