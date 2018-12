Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA kertoo senaattoreille sauditoimittaja Khashoggin murhasta

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA:n johtaja lupaa antaa senaattoreille tietoja sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta. Asiasta kertoo Wall Street Journal.

Lehden mukaan CIA:n johtajan Gina Haspelin on määrä kertoa tänään senaattoreille, mitä tiedustelupalvelu tietää Khashoggin kuolemasta.

Yhdysvaltalaisviestimet ovat aiemmin kertoneet CIA:n pitävän todennäköisenä, että Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin käskystä.

Presidentti Donald Trump on tyrmännyt tulkinnan ja sanonut luottavansa asiassa liittolaiseensa. Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen liittolainen, ja kruununprinssi on kiistänyt osuutensa murhaan.