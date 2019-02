Yhdysvaltojen toinen avustuslasti laskeutui Venezuelan ja Kolumbian rajalle – avustuksista on tullut presidenttikisailun kiistakapula

Yhdysvaltojen toinen avustuslasti on saapunut Venezuelan ja Kolumbian rajalle, kertoo CNN. Yhdysvaltojen kehitysyhteistyöviraston mukaan Yhdysvaltain rahtilentokone lähti Miamista Floridasta ja laskeutui Kolumbian Cucutaan lauantaina.

Lastissa on mukana elintarvikkeita, joilla voidaan ruokkia noin 3 500 lasta sekä hygieniatarvikkeita noin 25 000 ihmiselle.

Yhdysvaltojen ensimmäinen avustuslasti saapui rajalle helmikuun 8. päivänä.

Rajalle tuodusta hätäavusta on tullut Venezuelan presidenttikisan kiistakapula. Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on sulkenut rajat avulta, koska hänen mukaansa Yhdysvallat käyttää sitä verukkeena hyökätäkseen Venezuelaan.

Maduro arvosteli perjantaina kovin sanoin Yhdysvaltojen apuun turvautumista. Hän kertoi Venezuelan ostaneen huomattavan määrän ruokaa ja lääkkeitä hänen ulkomaalaisilta liittolaisiltaan Kiinalta, Venäjältä ja Kuubalta.

– Me maksoimme siitä omilla rahoillamme, koska emme ole kenenkään kerjäläisiä, Maduro sanoi.

Guaidon mukaan 600

000 ihmistä haluaa auttaa, että lasti saataisiin rajalta kansalaisille

Maan presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja Juan Guaido on puolestaan kutsunut kansalaiset mielenosoituksiin ensi viikolla apulähetysten saamiseksi maahan. Mielenilmauksilla tuettaisiin vapaaehtoisia, joiden on määrä lähteä Kolumbian rajalle hakemaan ruoka-apua.

Guaidon mukaan 600 000 ihmistä olisi ilmoittautunut vapaaehtoisiksi, jotta apu saataisiin rajalta kansalaisten käyttöön.

Venezuela on ajautunut vakavaan talouskriisiin, minkä seurauksena miljoonilla venezuelalaisilla on puutetta ruuasta ja lääkkeistä. Arviolta 2,3 miljoonaa ihmistä on paennut maasta vuoden 2015 jälkeen, kertoo YK.