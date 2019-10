Yhdysvaltojen varapresidentti Pence saapui Ankaraan – Erdogan ei näytä merkkejä taipumisesta tulitaukoon

Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence on saapunut Turkin pääkaupunkiin Ankaraan ajamaan tulitaukoa Pohjois-Syyrian kurdialueelle. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on vierailun alla ilmoittanut hyökkäyksen jatkuvan.

Erdogan antoi sen verran periksi ennen Pencen saapumista, että ilmoitti suostuvansa tapaamaan varapresidentin, vaikka oli aluksi sanonut keskustelevansa vain presidentti Donald Trumpin kanssa.

Ennen vierailua julkisuuteen tuli Trumpin Erdoganille kirjoittama outo kirje, jossa hän maanitteli Erdogania neuvotteluihin kurdien kanssa ja varoitteli samalla voivansa tuhota Turkin talouden. Trump kirjoitti, että historia näkee Erdoganin ikuisesti paholaisena, jos "hyviä asioita" ei tapahdu.

– Älä ole kovis. Älä ole hölmö! Soitan sinulle myöhemmin, Trump sanoi kirjeessä.

BBC:n tietojen mukaan Erdogan ei ilahtunut Trumpin kirjeestä, vaan heitti sen roskiin.

– Presidentti Erdogan otti vastaan Trumpin kirjeen. Hän torjui sen täysin ja heitti sen roskiin, kertoivat BBC:n lähteet presidentin kansliassa.

Turkki torjuu täysin ajatuksen neuvotteluista kurdien kanssa, koska pitää Syyrian kurdien SDF-joukkoja toisena puolikkaana terroristijärjestöksi luokitellusta PKK:sta.

Kurdit syyttävät Turkkia kiellettyjen aseiden käytöstä

Syyrian sotaa tarkkaileva kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ilmoitti, että Turkin viikon mittainen hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdialueelle on pakottanut jo yli 300 000 siviiliä pakenemaan kodeistaan. YK on ennakoinut, että pakolaisten määrä voi nousta jopa 400 000:een.

Pohjois-Syyrian kurdihallinto syyttää Turkkia ja sen liittolaisjoukkoja kiellettyjen aseiden käytöstä hyökkäyksessään. Kurdihallinnon mukaan hyökkääjät olisivat käyttäneet napalmia ja valkoista fosforia.

Kurdien mukaan Turkki tarttui aseisiin, koska se on kohdannut odottamattoman kovaa vastarintaa Ras al-Ainin rajakaupungissa.

SOHR totesi, että kiellettyjen aseiden käyttöä ei ole voitu varmistaa. Palovammoja saaneiden haavoittuneiden määrä on kuitenkin ollut viime päivinä nousussa. Useimmat heistä ovat olleet Ras al-Ainin alueelta.

Kurdihallinto on jakanut sosiaaliseen mediaan videon, jossa näkyy palovammoja saaneita lapsia.

Valkoinen fosfori on napalmin tapaan helposti syttyvää ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Ainetta käytetään taisteluissa savuverhojen aikaansaamiseen ja pommikohteiden merkitsemiseen. Kansainvälisten sopimusten mukaan sitä ei saa käyttää asutuilla alueilla.