Yksi Norjassa kadonneista oli opiskellut varautumista lumivyöryihin, kertoo opettaja

Yksi Norjassa kadonneista kolmesta suomalaismiehestä oli opiskellut tänä talvena off-piste-laskettelua, jonka opetukseen sisältyy varautumista lumivyöryihin, kertoo opettaja Henrik Jern STT:lle. Jern on vastaava opettaja ruotsinkielisen Axxell-oppilaitoksen eräopaskurssilla Kemiössä.

– Jos valitsee off-piste-laskettelun (eli vapaalaskun) opinnot, niihin sisältyy aika runsaasti varautumista lumivyöryihin. Opetamme, millaiset riskit ovat, missä niitä ilmenee ja miten niitä vältetään reitin suunnittelulla.

Jernin mukaan kyseinen Axxellin opiskelija on syntynyt vuonna 1989. Hän on Pohjalaisen ja Ilkan mukaan maalahtelainen.

Toinen kadonnut, vuonna 1982 syntynyt mies on hänkin opiskellut Axxellissa aiemmin. Hän on Jernin mukaan lähtöisin Pietarsaaresta. Lehtien mukaan tämän miehen nykyinen asuinpaikka on Kemiönsaaren Taalintehdas.

Kolmas kadonnut suomalainen on Pohjalaisen ja Ilkan mukaan vaasalainen, vuonna 1986 Mustasaaressa syntynyt mies. Hänellä ei ole mitään yhteyttä eräopaskoulutukseen.

– Tämä kolmas kadoksissa oleva suomalaismies on tietojeni mukaan toisen Axxellissa opiskelleen ystävä, Jern lisäsi STT:lle.

Paluumatkalla Pohjois-Norjasta

Suomalaiskolmikko oli Jernin mukaan palamassa jääkiipeilykurssilta Pohjois-Norjan Lyngenistä, kun he olivat päättäneet kotimatkalla lähteä retkelle, jolla he ja mukana ollut ruotsalainen nainen katosivat Blåbärfjelletillä keskiviikkona.

Axxellin eräopaskurssin opiskelijoiden ainejärjestö Vigu rf on Jernin mukaan järjestänyt jääkiipeilykursseja Lyngenissä jo useita vuosia.

Axxell on ruotsinkielinen ammatillinen ja yleissivistävä oppilaitos. Yhdeksällä paikkakunnalla toimivalla opinahjolla on noin 3 700 opiskelijaa.