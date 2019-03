Yksi Saara ei korjaa muutoin mustaa kuvaa: Afrikassa nainen pääsee valtion johtoon vain poikkeustapauksessa – arabimaissa ei silloinkaan

Euroopassa sukupuoli ei enää ratkaise sitä, kuka voi nousta ylimpiin valtiollisiin tehtäviin, mutta tasa-arvon globaalista toteutumisesta ollaan vielä kaukana. Esimerkiksi arabimaissa ei ole koskaan ollut yhtäkään naispresidenttiä tai naispääministeriä.

Afrikan 54 valtiosta vain Etiopiassa on tällä hetkellä naispresidentti. Etiopian parlamentti nosti karriääridiplomaatti Sahle-Work Zewden, 69, maan presidentiksi viime lokakuussa, mutta valinnan merkityksestä voidaan olla montaa mieltä, koska virka on Etiopiassa lähinnä seremoniallinen.

Afrikan tällä hetkellä ainoaa naispääministeriä, Namibian Saara Kuugongelwa-Amadhilaa, 51, sen sijaan pidetään todellisena vallankäyttäjänä.

Vuonna 2015 pääministerinä aloittanut Kuugongelwa-Amadhila on pitänyt naisten oikeuksia vahvasti esillä ja Namibia on pärjännyt mukavasti kansainvälisissä tasa-arvovertailuissa, vaikka ongelmiakin edelleen on, kuten seksuaalisen väkivallan yleisyys ja korkea lapsikuolleisuus.

Namibiassa myös ulkoministerinä on nainen. Se ei ole enää Afrikassakaan aivan epätavallista: naisulkoministeri löytyy tällä hetkellä myös Malista, Keniasta, Ghanasta, Etelä-Afrikan tasavallasta sekä São Tomé ja Príncipesta.

Naispuolisia valtionpäämiehiä tarvittaisiin tasa-arvon toteutumiseksi ja myös siksi, että naiset tekevät tutkitusti erilaista politiikkaa kuin miehet.

Mikään ihmelääke Afrikan moninaisiin ongelmiin – kuten esimerkiksi nepotismiin ja korruptioon – naiset tuskin kuitenkaan ovat.

Esimerkiksi Liberiassa on paraikaa käynnissä ikävä jälkipyykki liittyen Afrikan ensimmäisen naispresidentin Ellen Johnson Sirleafin vuosi sitten päättyneeseen valtakauteen.

Maan keskuspankin johtajaksi noussutta presidentin poikaa Charles Sirleafia syytetään moninaisista talousrikoksista, muun muassa laajamittaisesta rahan väärentämisestä.

Myös Mauritiuksella oli naispresidentti vielä vuosi sitten, mutta hänelle tuli lähtö luottokorttiskandaalin seurauksena.

Ameenah Gurib-Fakim käytti matkustuskustannuksiin tarkoitettua hyväntekeväisyysjärjestön luottokorttia henkilökohtaisiin luksusmenoihin väitetysti kymmenien tuhansien dollareiden edestä. Ei auttanut, vaikka presidentti palautti koko summan.

Arabimaissa naisten mahdollisuudet valtionpäämiehiksi ovat vielä heikommat. Tilanteesta ei voi syyttää pelkästään islamia, koska joissain toisissa muslimimaissa – kuten Pakistanissa, Bangladeshissa ja Indonesiassa – naiset ovat kyllä nousseet vallan huipulle.

– Ero johtuu siitä, että arabimaissa valta periytyy usein yksinomaan isältä pojalle kun taas esimerkiksi Pakistanissa heimokulttuuri ja perhesiteet ovat tärkeämpiä kuin edustajan sukupuoli, sanoo Fingon asiantuntija Niina Tenhio.

Arabikevät näytti heikentäneen arabimaiden naisten asemaa entisestään, kun vanhoillinen islamismi nousi ja toisaalta myös ”vahvan” johtajan kaipuu – epävakauden seurauksena.

– Arabikevään kokonaissaldo oli mielestäni kuitenkin naisten kannalta positiivinen, koska politiikan alemmilla tasoilla on tapahtunut kehitystä, Tenhio arvioi.

Avain naisten poliittiseen nousuun on hänen mukaansa se, että he pääsevät kasvattamaan osaamistaan kouluttautumalla ja olemalla mukana työelämässä. Ilman tätä tasa-arvon laajempaa toteutumista naisten poliittisten valmiuksien syntyminen ei ole mahdollista.