Yksi henkilö kuollut helikopterin rajussa pakkolaskussa pilvenpiirtäjän katolle Manhattanilla New Yorkissa

Helikopteri on törmännyt rakennuksen kattoon Manhattanilla New Yorkissa maanantai-iltana Suomen aikaa. New Yorkin pelastuslaitos vahvisti illalla Twitterissä helikopterin tehneen rajun pakkolaskun 7th Avenuella sijaitsevan pilvenpiirtäjän katolle. New Yorkin sää oli onnettomuuden aikaan sumuinen ja sateinen.

Pelastuslaitoksen twiittasi illalla, että katolla ollut palo on sammutettu, mutta palomiehet jäivät vielä torjumaan kopterista valunutta öljyä.

#FDNY confirms a helicopter has crash-landed onto the roof of 787 7th Ave in Manhattan. The fire has been extinguished, and members continue to operate in response to fuel leaking from the helicopter. There is currently one fatality reported. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019

The New York Timesin mukaan helikopterissa olisi ollut ainoastaan sen kuljettaja, joka olisi kuollut törmäyksessä. Lehti perustaa väitteensä virkamieslähteisiin.

Poliisi ohjaa pelastusajoneuvoja New Yorkin onnettomuuspaikalla. Kuva: Johannes Eisele / AFP / Lehtikuva

New Yorkin pelastuslaitos vahvisti illalla yhden henkilön menehtyneen onnettomuudessa. Paikalle kutsuttiin mediatietojen mukaan yli sata pelastushenkilöä.

#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash onto building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019

The New York Times raportoi kuvernööri Andrew M. Cuomon kertoneen, että onnettomuudessa ei ole viitteitä terrorismista. Lehden mukaan hieman ennen onnettomuutta ilmoitettiin useita havaintoja epätasaisesti lentävästä helikopterista Manhattanin viereisen East River -joen yllä.

Amerikkalaiskanava NBC:n suorassa lähetyksen mukaan helikopteri lensi onnettomuuspaikalla lentokieltoalueella. Kyseinen alue on NBC:n mukaan lentokieltoalue, koska se on vain muutaman korttelin päässä presidentti Donald Trumpin pääasunnosta New Yorkissa.