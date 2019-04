Yksi kalifaatti kaatui, mutta toinen nostaa jo päätänsä Syyriassa – juuri nyt tähtäimessä on yliopistoväki

Syyrian Isis-hallinnon viimeisetkin rippeet ovat tuhoutuneet, mutta maan luoteiskulmalla rakennetaan jo uutta uskonnollista sortovaltiota.

Idlibin maakunnasta ja sen lähialueilta tulee lähes viikoittain huolestuttavia tietoja paikallisten instituutioiden valtaamisesta ja kansalaisyhteiskunnan hentojen versojen tallaamisesta. Esimerkiksi viime viikolla kerrottiin Aleppon vapaan yliopiston toimintojen väkivaltaisesta lopettamisesta.

– He vain tulivat keskellä tenttikautta ja sanoivat, että he ottavat nyt tilat haltuunsa, kertoi yliopiston opiskelija Ahmed brittiläiselle The Independent -lehdelle.

Opetusta yritettiin jatkaa toisaalla, ja mielenilmauksiakin järjestettiin, mutta se vain johti professoreiden ja myös opiskelijoiden hämäriin pidätyksiin. Ihmisten katoamisilla luodaan painetta sille, että uskonnollista valtiota vastustavat muuttaisivat alueelta pois, Ahmed uskoo.

Yliopiston haltuunotto on vain yksi esimerkki Idlibiin pesiytyneen Hayat Tahrir al-Sham -järjestön mielivallasta.

Sen hallitsemalla alueella oli jo viime tammikuussa isompi laittomien pidätysten aalto, kertoo Human Rights Watch.

Järjestön asejoukot valtasivat samoihin aikoihin monia kyliä ja kaupunkeja kilpailevilta järjestöiltä. Kaikki alueen tärkeimmät liikenneväylät päätyivät järjestön peukalon alle, samoin rajanylityspaikat.

Erityisesti rajanylityspaikkojen valtaamisella oli ikävät seuraukset. BBC:n mukaan Yhdysvallat ja Britannia ovat lopettaneet kaikki Idlibiin virranneet avustuskuljetuksensa protestina sille, että rajoilla alettiin periä "tullimaksuja". Maat ovat ilmoittaneet, että ne eivät halua rahoittaa terroristijärjestöksi luokittelemansa Hayat Tahrir al-Shamin toimintaa.

Myös monet kansainväliset avustusjärjestöt ovat lopettaneet Idlibin palvelujen rahoittamisen. Rahavirtojen katkeaminen on heikentänyt erityisesti alueen terveyspalveluja ja vienyt ison määrän työpaikkoja. Ihmiset ovat ymmärrettävästi peloissaan.

– Ne, joilla on vielä työpaikka, tulevat menettämään sen huomenna. Opetus, terveyspalvelut ja monet muut palvelut tulevat kärsimään, kommentoi BBC:n haastattelema nuori idlibiläinen kansalaisaktivisti Sham.

Kansainvälinen yhteisö näkee Hayat Tahrir al-Shamin – eli HTS:n – ennen muuta terroristijärjestö al-Qaidan perillisenä, vaikka järjestöjen välinen napanuora katkaistiin virallisesti jo kaksi vuotta sitten.

HTS ei ole pyrkinyt näitä ennakkoluuloja mitenkään hälventämään, vaan on tuonut hallitsemilleen alueille sharia-lakien ankarimpia tulkintoja.

Julkisista teloituksistakin on uutisoitu – viimeksi maaliskuussa – joskin tiedot ovat hyvin epävarmoja.

Varmaa sen sijaan on se, että ihmisiä katoaa ja heitä voidaan ampua vaikka keskellä kirkasta päivää. Näin kävi esimerkiksi kahdelle HTS:ää kritisoineille journalistille Raed Faresille ja Hamoud al-Jnaidille, jotka surmattiin viime marraskuussa, kun he olivat menossa seuraamaan mielenosoitusta.

Hayat Tahrir al-Shamia on kutsuttu "uudeksi Isisiksi", vaikka järjestöt lopulta ovatkin melko erilaiset. Suurin ero on siinä, että HTS ei ole missään vaiheessa julistanut islamilaista maailmanvallankumousta, vaan on pysynyt omalla tontillaan, tuhoten siellä vähin erin kaiken vastarinnan.

– Hayat Tahrir al-Shamin lopullinen tavoite on silti ihan sama (kuin Isisillä) eli valtion rakentaminen sunni-islamin jyrkkien salafistitulkintojen varaan. Se vain tekee sen vähän fiksummin, arvioi Centre for a New American Security -ajatushautomon tutkija Nicholas Heras BBC:lle.

Moukarointi jatkuu puolin ja toisin

Venäjän ja Turkin viime syyskuussa Idlibiin sopima tulitauko rakoilee pahasti. Syyrian hallituksen puolelta ammuttiin viimeksi torstaina raketteja Idlibin puolelle, niin että iskuissa kuoli AFP:n mukaan seitsemän siviiliä ja haavoittui 30.

Kapinallisten hallitsemasta Idlibistä oli ammuttu hallituksen hallitsemaan Aleppon kaupunkiin vain neljä päivää aiemmin. Kapinallisten raketit tappoivat 11 ihmistä.

Viime syyskuun tulitaukosopimuksen tavoitteena oli estää Syyrian hallituksen massiivinen eteneminen Idlibiin. Ajatuksena oli alueen noin kolmen miljoonan asukkaan suojeleminen.

Nyt kuitenkin Idlibissä pelätään yleisesti sopimuksen rikkoutumista ja Syyrian hallituksen joukkojen vyöryä, kirjoittaa BBC. Hallituksen odotetaan perustelevan hyökkäystään ääri-islamilaisen Hayat Tahrir al-Sham -järjestön viime aikaisella nousulla ja sen muodostamalla turvallisuusuhalla.

Tulitaukosopimuksessa sovittiin 15–25 kilometrin levyisestä demilitarisoidusta puskurivyöhykkeestä, josta molempien osapuolten piti vetää kaikki raskaat aseet pois. Lisäksi jihadistikapinallisten – kuten Hayat Tahrir al-Shamin – piti vetäytyä kokonaan puskurivyöhykkeeltä, mitä ei ole tapahtunut. Bashar al-Assadin hallinto voi siis vedota sopimisrikkomukseen.

BBC:n mukaan Idlibin asukkaat toivovat Turkin väliintuloa.