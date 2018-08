Yksi kuoli ja kaksi haavoittui veitsi-iskussa Pariisin lähellä

Ranskassa kaksi ihmistä on kuollut tänään veitsi-iskussa Pariisin lähistöllä. Lisäksi yksi ihminen haavoittui hyökkäyksessä vakavasti.

Poliisi ampui myöhemmin kuoliaaksi veitsi-iskun tekijän.

Hyökkäys tapahtui Trappesin kaupungissa noin 30 kilometriä Pariisista lounaaseen.

Vielä ei ole varmuutta siitä, oliko hyökkäyksellä terroristinen motiivi. Äärijärjestö Isis on jo ehtinyt ilmoittautua iskun tekijäksi.

Turvallisuuslähteen mukaan veitsi-iskussa kuolleet olivat tekijän äiti ja sisko.

Trappes on tunnettu sosiaalisista ongelmistaan. Suuri osa kaupungin noin 30 000 asukkaasta on muslimeja, ja noin 50 trappesilaisen on epäilty lähteneen Syyriaan ja Irakin taistelemaan Isisin riveissä.