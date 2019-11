Yksi kuollut ampumisessa kalifornialaislukiossa

Kalifornialaisessa lukiossa ampumisessa on kuollut ainakin yksi ihminen ja haavoittunut neljä, kertoo Los Angeles Times.

Yksi haavoittuneista on epäilty tekijä, joka on sairaalahoidossa. Kaksi haavoittuneista on kriittisessä tilassa.

Ampuminen tapahtui aamulla paikallista aikaa Santa Claritan kaupungissa Saugusin lukiossa. Los Angeles Timesin mukaan kiinni otettu epäilty on 15-vuotias teinipoika. Teon motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.

Hieman ennen ampumista poliisi oli varoittanut välttämään koulun aluetta.

Ampuminen alkoi hieman ennen aamukahdeksaa paikallista aikaa. Paikallisten viestimien mukaan koulutunnit eivät olleet vielä ehtineet alkaa, joten lukiossa ei ollut vielä paljon ihmisiä ampumisen aikana.

Joukkoampumistilastot murheellisia

Yhdysvalloissa on tapahtunut useita verisiä joukkoampumisia viime vuosina.

Elokuussa Texasin El Pason joukkoampumisessa kuoli 21 ihmistä. Tekoa pidettiin viharikoksena vähemmistöjä kohtaan.

Samana viikonloppuna tapahtuivat joukkoampumiset myös Ohion Daytonissa sekä Chicagossa. Yhteensä niissä kuoli yli 30 ihmistä.

Vuonna 2017 Las Vegasin joukkosurmassa kuoli 58 ja loukkaantui 550 ihmistä. Sitä on pidetty Yhdysvaltain lähihistorian tuhoisimpana joukkoampumisena.

Vuonna 2016 homoklubille tehdyssä iskussa Floridassa kuoli 49 ihmistä. Poliisin kanssa käydyssä tulitaistelussa kuollut ampuja ilmoitti kannattavansa äärijärjestö Isisiä.