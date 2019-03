Yksikään brexit-vaihtoehto ei saanut enemmistöä Britannian parlamentissa

Britannian parlamentissa yksikään kansanedustajien vaihtoehto pääministeri Theresa Mayn neuvottelemalle brexit-sopimukselle ei ole saanut taakseen kansanedustajien enemmistöä.

Parlamentti äänesti yhteensä kahdeksasta ehdotuksesta. Niiden joukossa olivat muun muassa Britannian EU-ero ilman sopimusta, jääminen joko sisämarkkinoille tai tulliliittoon brexitin jälkeen sekä uusi kansanäänestys mistä tahansa erosopimuksesta.

Lähimmäksi hyväksymistä päätyi ehdotus, jossa Britannia olisi neuvotellut EU:n kanssa pysyvästä ja kattavasta tulliliitosta. Sitä kannatti 264 ja vastusti 272 edustajaa.

Parlamentti pyrki neuvoa-antavilla äänestyksillä ottamaan aloitteen brexit-prosessista omiin käsiinsä, mutta lopputuloksena se äänesti käytännössä itsensä lukkoon. Tulos kuvastaa Britannian sotkuisen EU-eroprosessin perusongelmaa eli sitä, että parlamentin enemmistöä ei ole saatu minkään ratkaisun taakse. EU-johtajat ovat toistuvasti vaatineet Britanniaa kertomaan mitä se haluaa sen sijaan että eri vaihtoehdot ammutaan yksitellen alas.

Hallitus pitää yhä kiinni erosopimuksestaan

Ennen uusista ehdotuksista äänestämistä parlamentti vahvisti brexitin lykkäämisen. Kyseinen äänestystulos on sitova. EU-johtajat myönsivät lykkäystä jo aiemmin.

Brexit-ministeri Stephen Barclayn mukaan tulokset vahvistavat hallituksen näkemystä siitä, että pääministeri Mayn erosopimus on edelleen paras vaihtoehto. Sen parlamentti on äänestänyt jo kahdesti kumoon. May on suunnitellut tuovansa sopimuksen vielä kolmannen kerran parlamentin äänestettäväksi, mutta vain, jos sille näyttää löytyvän riittävästi tukea.

Mayn hallituskumppani, Pohjois-Irlannin DUP, viestitti tiistaina, ettei se aio edelleenkään äänestää sopimuksen puolesta. EU taas pitää kiinni siitä, ettei sopimuksen sisällöstä enää neuvotella.

Jos sopimusta ei hyväksytä, kova brexit eli äkkiero ilman sopimusta toteutuu näillä näkymin 12. huhtikuuta. Jos sopimus lopulta meneekin läpi, Britannia saa lisäaikaa 22. toukokuuta saakka.