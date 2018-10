Yksityiskohtia sauditoimittajan kidutuskuolemasta alkaa tihkua – Saudi-Arabian kruununprinssin uudistajaimago on tahriutunut vakavasti

Tiedot sauditoimittaja Jamal Khashoggin kuolemasta Saudi-Arabian konsulaatissa alkavat hiljalleen täsmentyä, eivätkä ne maalaa ruusuista kuvaa maan tärkeästä vallanpitäjästä, kruununprinssi Mohammed bin Salmanista. Useilla Khashoggin surmaamisesta epäillyillä henkilöillä on New York Timesin mukaan suoria yhteyksiä kruununprinssiin.

Ääninauhaa, joka turkkilaisviranomaisten mukaan todistaa Khashoggin kuoleman, ei ole vielä julkaistu, mutta sen sisällöstä on saatu uusia kuvauksia. Nauhan kuunnellut turkkilaislähde kertoi Middle East Eye -uutissivustolle, että Khashoggia ei kuulusteltu, vaan hänet tapettiin seitsemässä minuutissa. Hänet myös paloiteltiin. Turkkilainen sanomalehti Yeni Safak kertoi aiemmin, että Khashoggin sormia olisi katkaistu kuulustelutarkoituksessa.

Middle East Eyen lähteen mukaan Khashoggi raahattiin pääkonsulin toimistosta tämän työhuoneen pöydälle, ja hänen huutonsa hiljenivät, kun häneen pistettiin tuntematonta ainetta. Hänen paloitteluaan johtanut oikeuslääketieteen asiantuntija laittoi kuulokkeet päähänsä ja kehotti muitakin kuuntelemaan musiikkia teon helpottamiseksi. Lähteen mukaan Khashoggi oli yhä elossa paloittelun alkaessa.

Kruununprinssin tilanne on vaikea

Khashoggin kuolemaan liittyvät tapahtumat ovat keikauttaneet kruununprinssi Mohammed bin Salmanin julkisuuskuvan synkkään suuntaan. Hänet nimitettiin vallanperijäksi hieman yli vuosi sitten, ja hän on toteuttanut useita mediahuomiota saaneita uudistuksia vanhoillisessa Saudi-Arabiassa. Näihin kuuluvat muun muassa elokuvanäytösten salliminen, naisten päästäminen autojen rattiin ja korruptionvastaiset toimet, ja kruununprinssi on myös luvannut palauttaa maahan maltillisen ja avoimen tulkinnan islamista.

Kruununprinssin uudistusimagosta huolimatta monet kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt Amnesty Internationalia myöten ovat arvostelleet Saudi-Arabian hallintoa kovista otteista esimerkiksi aktivistien kohtelussa.

Khashoggin tapauksen takia Saudi-Arabiassa järjestettävä investointikonferenssi "Aavikko-Davos" on jäämässä torsoksi. Viimeksi tänään Ranskan talousministeri Bruno Le Maire ilmoitti, että tämänhetkiset olosuhteet eivät salli hänen tulla mukaan. Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Steven Mnuchin on sanonut ilmoittavansa tänään, mitä tekee vierailun suhteen. Jo aiemmin useiden suuryritysten johtajat ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde ovat kertoneet peruvansa osallistumisensa.

Investointikonferenssi on tärkeä osa kruununprinssin pyrkimystä houkutella maahan ulkomaisia sijoituksia, joiden avulla maan taloutta voitaisiin uudistaa. Katoamiskohu on myös tuntunut maan osakemarkkinoilla.

Yhdysvallat haluaa tutkia todisteita

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhannut Saudi-Arabiaa rangaistuksella, jos selviää, että se on surmannut Khashoggin, mutta hän on myös kehottanut olemaan tuomitsematta Saudi-Arabiaa ennen aikojaan. Trumpin mukaan Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta ääninauhaa Khashoggin kuolemasta, kertoo muun muassa Guardian.

Turkkilaiset viranomaiset puolestaan ilmoittivat, että nauha on luovutettu sekä Yhdysvalloille että Saudi-Arabialle.

Saksan, Britannian ja Ranskan ulkoministerit ovat esittäneet Saudi-Arabialle vaateen siitä, että katoamistapauksen selvittämiseksi pitää järjestää "uskottava tutkinta".

Saudi-Arabia ei ole vahvistanut Khashoggin kuolemaa ja on aiemmin väittänyt, että Khashoggi lähti konsulaatista. CNN:n on kertonut lähteisiinsä nojaten, että Saudi-Arabia valmistelisi raporttia, jossa Khashoggin myönnetään kuolleen epäonnistuneessa kuulustelussa.

Washington Postiin Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut sauditoimittaja Khashoggi katosi mentyään Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin lokakuun alussa. Hän oli mennyt hoitamaan paperiasioita tulevia häitään varten.