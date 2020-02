Yli 12  000 nuoren epäillään joutuneen hyväksikäytetyksi vuosikymmenien aikana – Yhdysvaltojen suurin, yli satavuotias partiojärjestö hakeutuu konkurssiin hyväksikäyttökorvausten takia

Yhdysvalloissa The Boy Scouts of America -järjestö (BSA) on hakeutunut konkurssiin. Partiojärjestön mukaan konkurssilla on tarkoitus varmistaa vahingonkorvaukset niille järjestön nuorisojäsenille, jotka ovat joutuneet seksuaalisesti hyväksikäytetyksi.

– BSA välittää syvästi kaikista hyväksikäytön uhreista ja esittää syvimmän anteeksipyyntönsä kaikille, joita on vahingoitettu partiotoiminnan aikana, järjestön toimitusjohtaja Roger Mosby sanoi tiedotteessa.

Partiojärjestö kertoo, että se käyttää konkurssivarat perustaakseen korvausrahaston hyväksikäytön uhreille. Järjestön mukaan sen toimintaa on mahdollista jatkaa konkurssin jälkeen paikallistasolla.

Partiojärjestö ylläpiti perversiolistaa

BSA-järjestöä on syytetty siitä, että se on peitellyt sukupolvesta toiseen jatkunutta hyväksikäyttöä, jonka kohteeksi on joutunut tuhansia partiolaisia. Syytösten mukaan järjestö ei ole myöskään tehnyt mitään poistaakseen järjestön riveissä nuoria saalistaneita pedofiilejä.

Yli 12 000 BSA:n jäsentä on joutunut seksuaalisesti hyväksikäytetyksi vuodesta 1944 lähtien, uhreja edustava asianajaja Jeff Anderson kertoi viime vuonna. Andersonin mukaan partiojärjestön ylläpitämissä tiedostoissa on listattuna yli 7 800 epäiltyä seksuaalirikoksen tekijää. Niin sanotun "perversiolistan" olemassaolo paljastui ensimmäistä kertaa oikeudenkäynnissä vuonna 2012.

The Boy Scouts of America -järjestö on perustettu vuonna 1910. Sillä on noin 2,2 miljoonaa jäsentä, jotka ovat 5–21-vuotiaita.