Yli 20 ihmistä kateissa ja 7 kuollut Budapestin jokialusturmassa, rikostutkinta aloitettu

Unkarin poliisi on aloittanut rikostutkinnan jokialusturmasta, jossa kuoli seitsemän eteläkorealaista. Lisäksi 21 ihmistä on kateissa Mermaid-aluksen upottua Tonava-jokeen keskiviikkoiltana, kertoo Unkarin poliisin tiedottaja Kristof Gal.

Median mukaan turisteja kuljettanut alus törmäsi kaatosateen aikana isompaan jokiristeilyalukseen lähellä maan ikonista parlamenttitaloa. Silminnäkijä kertoo Index.hu-uutissivustolle, että jokiristeilyalus olisi törmännyt Mermaidiin takaapäin.

Etelä-Korean ulkoministeriön mukaan 26-metrisessä aluksessa oli yhteensä 33 eteläkorealaista. Lisäksi aluksessa oli kaksi unkarilaista miehistön jäsentä.

– Seitsemän ihmistä on kuollut. Toiset seitsemän on viety sairaalaan vakaassa tilassa, mutta heillä on hypotermian oireita ja sokkioireita, kertoo Unkarin pelastusviranomainen Pal Gyorfi.

Paikallisen median mukaan joen lämpötila on 10–15 astetta. Viranomaisten mukaan kadonneita on etsitty sukeltajien avulla läpi yön. Joen kova virtaus on kuitenkin vaikeuttanut pelastustoimia. Paikallisen median mukaan yhden kuolonuhrin ruumis löydettiin usean kilometrin päästä turmapaikasta. Poliisin tiedottaja Gal kuitenkin kieltäytyi vahvistamasta tietoa.

Turma-alusta huollettiin säännöllisesti, eikä siinä ollut merkkejä teknisistä vioista, kertoo Mermaid-alusta operoivan Panorama Deckin edustaja Mihaly Toth.

– Emme tiedä mitä tapahtui, mutta viranomaiset tutkivat asiaa. Tiedämme ainoastaan, että alus upposi nopeasti, Toth kertoi unkarilaiselle uutistoimisto MTI:lle.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on määrännyt hallitusta lähettämään kaiken mahdollisen avun pelastustöihin. Etelä-Korean uutistoimisto Yonhapin mukaan maa aikoo lähettää 18 viranomaista avustamaan Unkarin viranomaisia.