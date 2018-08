Italian Genovan siltaromahduksessa on kuollut yli 20 ihmistä, kertoo italialaismedia Ansa. Uhrien joukossa on ainakin yksi lapsi. Italian sisäministerin mukaan viisi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Pelastustyöt jatkuvat edelleen.

Carabinieri-poliisin mukaan useita autoja on jäänyt raunioiden alle. Kaksi ihmistä on onnistettu saamaan ulos autoista elävinä. Autojen sisällä uskotaan olevan useita ruumiita.

Alueella on ukkostanut ja satanut viime päivinä.

1960-luvulla rakennettua siltaa on korjattu viimeksi vuonna 2016, kertoo Sky News. Romahtamiskohdalla silta on noin 50 metrin korkea.

Silta kulkee uutistoimisto Ansan mukaan muun muassa rautatielinjan, Polceverajoen ja ostoskeskusten ylitse. Viranomaisten mukaan suurin osa sillasta olisi romahtanut alhaalla kulkeville rautateille.

Italian liikenneministeri Danilo Toninelli kertoi olevansa matkalla turmapaikalle.

– Tämä näyttää valtavalta tragedialta, hän kirjoitti.

Uutistoimisto Ansan haastattelemien silminnäkijöiden mukaan salama oli iskenyt siltaan ennen sen romahtamista.

Tapahtumapaikalta julkaistuista kuvista näkyy, miten silta katkeaa. Romahdus voi paikallisen poliisin mukaan johtua sillan rakenteissa olevista vioista.

Suurlähetystöllä ei matkustusilmoituksia Genovaan

Suomen Rooman-suurlähetystöstä kerrotaan, ettei matkustusilmoituksia Genovaan ole tehty. Suurlähettiläs Janne Taalas kertoo STT:lle, että tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö paikalla voisi olla suomalaisia.

– Se ei kerro, etteikö turisteja siellä voisi olla, Taalas sanoo.

Taalaan mukaan tie vie Italiasta Ranskaan. On mahdollista, että sillä on voinut olla turisteja Ranskan puolelta.

– Voisi kuvitella, että tämä tapahtuu juhannusaattona. Huomenna on Ferragosto, joka on täällä keskikesän juhla. Me saamme tietoa pikkaisen hitaammin kuin normaalisti, Taalas huomauttaa.